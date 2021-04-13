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Денисов: Именно Луческу, проиграв с Шахтером чемпионат, сказал, что Динамо ни одной очной встречи не выиграло

Премьер-лига
(2 голосов)

Взрыв на макаронной фабрике

Денисов: Именно Луческу, проиграв с Шахтером чемпионат, сказал, что Динамо ни одной очной встречи не выиграло

Новина українською

Директор ТК "Футбол" Александр Денисов поделился ожиданиями от украинского классико, в котором в субботу "Шахтер" сыграет с "Динамо".

"Мы знаем, что Луческу умеет делать провокационные вбросы. Это еще со времен "Шахтера".

Именно он когда-то, проиграв чемпионат "Динамо", сказал: "А вы ни одной очной встречи не выиграли". Это был взрыв на макаронной фабрике", - сказал Денисов.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" состоится в субботу 17 апреля в Киеве на "Олимпийском" и начнется в 19:30.

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В статье: Мирча Луческу Александр Денисов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
13.04.2021 в 22:06
Денисов, на текущий момент Шахтер еще не выиграл во втором матче. Так что не кажи гоп, тролль у*бищный
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Olegyurchak (Хмельницький )
13.04.2021 в 22:03
Денисов, не плюйся ядом, у Луческу на вас в Донецке выработалось противоядие.
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