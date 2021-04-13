Денисов: Именно Луческу, проиграв с Шахтером чемпионат, сказал, что Динамо ни одной очной встречи не выиграло

Директор ТК "Футбол" Александр Денисов поделился ожиданиями от украинского классико, в котором в субботу " Шахтер " сыграет с "Динамо".

"Мы знаем, что Луческу умеет делать провокационные вбросы. Это еще со времен "Шахтера". Именно он когда-то, проиграв чемпионат "Динамо", сказал: "А вы ни одной очной встречи не выиграли". Это был взрыв на макаронной фабрике", - сказал Денисов.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" состоится в субботу 17 апреля в Киеве на "Олимпийском" и начнется в 19:30.