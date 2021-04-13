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Стало известно, когда УАФ одобрит решение о досрочном завершении чемпионата
Исполком должен утвердить решение до конца текущей недели
google.co.uk
Финальная часть чемпионата Европы 2020 года внесла коррективы в календарь УПЛ нынешнего сезона.
После того, как большинство клубов УПЛ поддержало просьбу тренерского штаба сборной Украины
Исполком в режиме онлайн по этому вопросу состоится до конца нынешней недели.
Таким образом, 25-й тур УПЛ будет перенесен на 5 мая, а 26-й тур – на 9 мая.
Напомним, что первый матч на Евро-2020
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