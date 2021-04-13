Стало известно, когда УАФ одобрит решение о досрочном завершении чемпионата

Финальная часть чемпионата Европы 2020 года внесла коррективы в календарь УПЛ нынешнего сезона.

После того, как большинство клубов УПЛ поддержало просьбу тренерского штаба сборной Украины сместить завершение сроков чемпионата на 9 мая , Лига обратилась в УАФ с просьбой официально утвердить это решение.

Исполком в режиме онлайн по этому вопросу состоится до конца нынешней недели.

Таким образом, 25-й тур УПЛ будет перенесен на 5 мая, а 26-й тур – на 9 мая.