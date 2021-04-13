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Луческу: Не думаю, что футболистам нужна обязательная вакцинация
УЕФА может провести обязательную вакцинацию игроков, которые приедут на Евро
ФК Динамо
Главный тренер "
- Какова ситуация с ковидом и допуском болельщиков на стадионы в Украине?
- Это зависит от каждого отдельного региона. В Киеве, например, матчи проходят без болельщиков. Будем надеяться, что это закончится. Без фанатов нельзя играть.
- Накануне чемпионата Европы УЕФА работает над возможной обязательной вакцинацией футболистов. Правильный ход?
- УЕФА знает, что делать. Однако я не думаю, что футболистам нужна обязательная вакцинация, они защищены постоянными тестами. Сначала было сложно, но теперь механизм работает. Вакцинация футболистов не должна быть приоритетом. Достаточно отрицательных тестов.
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