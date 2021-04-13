Луческу: Не думаю, что футболистам нужна обязательная вакцинация

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу в интервью итальянским СМИ рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине и возможной обязательной вакцинацией игроков.

- Какова ситуация с ковидом и допуском болельщиков на стадионы в Украине?

- Это зависит от каждого отдельного региона. В Киеве, например, матчи проходят без болельщиков. Будем надеяться, что это закончится. Без фанатов нельзя играть.

- Накануне чемпионата Европы УЕФА работает над возможной обязательной вакцинацией футболистов. Правильный ход?

- УЕФА знает, что делать. Однако я не думаю, что футболистам нужна обязательная вакцинация, они защищены постоянными тестами. Сначала было сложно, но теперь механизм работает. Вакцинация футболистов не должна быть приоритетом. Достаточно отрицательных тестов.