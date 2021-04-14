(Анти) Герой футбольного дня. Екатерина Монзуль

Уже сам факт того, что судейское назначение на матч "Шахтер" - "Динамо" вызвало такую ​​бурную реакцию общественности, настораживает. Футбол, конечно, должен эпатировать, разогревать и развлекать публику, но в центре внимания не должны быть арбитры. Идя в кинотеатр, вас должен манить интерес к фильму, а не личность техработника, жмущего на кнопку "старт". Посещая библиотеку, вы рассчитываете наткнуться на интересную книгу, а не любоваться очками библиотекаря, а приходя на День рождения, вы прежде всего проявляете уважение к имениннику, а не тому, кто испек праздничный торт.

Обслуживающий персонал должен просто дополнять антураж, способствовать тому, чтобы ваше времяпровождение было более приятным. В футбольных матчах с Екатериной Монзуль все абсолютно не так. Сознательно или несознательно, но она все время оказывается в центре внимания, под корнем разрушая не писанный, однако важный принцип о том, что хороший арбитр – это незаметный арбитр. Незаметной Екатерина не остается даже тогда, когда работает в кабинке VAR, не говоря уже о работе в поле.

Углубляться в тонкости арбитража Екатерины, перечисляя ее удачные и провальные матчи, сейчас не станем хотя бы для того, чтобы еще больше не подогревать и без того кипящее напряжение. Обратим внимание лишь на несколько фактов, которые демонстрируют болезненность ситуации.

Последние пять матчей между "Динамо" и "Шахтером" (учитывая тот, что будет в субботу) в поле судят только два арбитра: Романов или Монзуль, Монзуль или Романов. Для Екатерины это уже третье назначение на украинское Классическое за менее, чем один календарный год. При том, что согласно оценкам независимых экспертов, гегемония, монополия, доминирование (называйте как угодно) Екатерины не является естественным процессом.

Согласно открытым для общественности оценкам и анализу судейских решений (а не тех, которые известны только Лучано Лучи), в текущем сезоне Екатерина Монзуль дважды признавалась лучшим арбитром тура. Также дважды таковыми становились Евгений Арановский и Александр Шандор, а Игорь Пасхал – и вообще трижды. Однако Екатерина Монзуль, вместе с тем, работала как арбитр в поле в одиннадцати турах текущего чемпионата (а два стартовых в 2021-м году пропустила только из-за участи в международных семинарах), тогда как тот же Шандор, например, главным был только в семи матчах УПЛ.

То есть, реальная эффективность работы Монзуль далеко не самая высокая среди украинских арбитров. Поэтому ее засилье на важных матчах чемпионата Украины – это какая-то нездоровая, маниакальная привязанность руководителей судейского комитета именно к этой персоне. Однако уже не удивляет. После назначения Алексея Иванова на топ-матч второго круга на фоне громкого скандала, в котором было заляпано имя этого арбитра, переплюнуть самого себя Лучано Лучи уже не сможет.

Надежда только на то, что арбитры не сломаются под давлением. Иванов хорошо отсудил поединок "Заря" - "Динамо" на фоне скандала с отмененным голом в ворота "Шахтера", а Екатерина Монзуль должна постараться не испортить Классическое. Потому что если испортит, то жалко будет не ее, не Лучи и не Павелко. Жалко будет болельщиков и украинский футбол.