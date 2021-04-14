УПЛ поздравила с Днем Рождения попавшего под санкции президента Миная

Украинская Премьер-лига поздравила с Днем Рождения президента "Миная" Валерия Пересоляка.

Напомним, что ранее президент закарпатского клуба попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины, как один из топ-10 украинских контрабандистов.