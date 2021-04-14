Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УПЛ поздравила с Днем Рождения попавшего под санкции президента Миная
Валерию Пересоляку сегодня исполнилось 40 лет
Фото: ФФЗ / Автор - Анастасия Пензова
Украинская Премьер-лига поздравила с Днем Рождения президента "Миная" Валерия Пересоляка.
Напомним, что ранее президент закарпатского клуба попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины, как один из топ-10 украинских контрабандистов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УПЛ
Популярное сейчас
- Шедевр без дивидендов: ВИДЕО невероятной результативной бисиклеты Тареми в ворота Челси
- Претенденты на Довбика, новичок Львова. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- "Такого адреналина мне и не хватало. Я словно сварился заживо". Почеттино – о выходе ПСЖ в 1/2 ЛЧ
- Не Львов и не Киев. Стало известно, какой город станет базовым для сборной Украины
- Девушка дня. Очаровательная подруга молодого таланта Барсы, который вчера забил в Эль-Класико. ФОТО
- Алиссон сбрил усы после поражения Ливерпуля от Реала в Лиге чемпионов. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...