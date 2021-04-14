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УПЛ поздравила с Днем Рождения попавшего под санкции президента Миная

Премьер-лига
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Валерию Пересоляку сегодня исполнилось 40 лет

УПЛ поздравила с Днем Рождения попавшего под санкции президента Миная

Фото: ФФЗ / Автор - Анастасия Пензова

Новина українською

Украинская Премьер-лига поздравила с Днем Рождения президента "Миная" Валерия Пересоляка.

Напомним, что ранее президент закарпатского клуба попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины, как один из топ-10 украинских контрабандистов.

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УПЛ поздравила с Днем Рождения попавшего под санкции президента Миная - изображение 1

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В статье: ФК Минай Валерий Пересоляк
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Источник:
УПЛ

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