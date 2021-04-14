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Степаненко: Для Шахтера победа над Динамо важна больше в плане имиджа

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинское класико совсем скоро

Степаненко: Для Шахтера победа над Динамо важна больше в плане имиджа

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко поделился ожиданиями от матча против "Динамо" в 22-м туре УПЛ.

"Понятно, что мы готовимся с двойной ответственностью. Для "Шахтера" это всегда принципиальный матч, поэтому каждый осознает ответственность и готовится в полных кондициях. Мы готовимся к "Динамо" с двойными усилиями.

Мы проиграли Суперкубок, в чемпионате выиграли и сейчас очень важный матч. Для нас - больше в плане имиджа, для них - в плане турнирной таблице. Даже при ничейном результате это существенно добавит им шансов на чемпионство, а нам нужна только победа. Мы будем стараться ее добыть", - сказал Степаненко.

Напомним, что в турнирной таблице УПЛ "Динамо" лидирует, набрав 52 зачетных пунктов. "Шахтер" идет вторым, отставая от киевлян на 7 очков. Матч состоится 17 апреля на киевском НСК "Олимпийский" в 19:30.

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В статье: Тарас Степаненко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
14.04.2021 в 14:17
Про имидж команды надо было с Ромой думать, а не в матче, который ничего уже не значит.
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