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Степаненко: Для Шахтера победа над Динамо важна больше в плане имиджа
Украинское класико совсем скоро
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко поделился ожиданиями от матча против "Динамо" в 22-м туре УПЛ.
"Понятно, что мы готовимся с двойной ответственностью. Для "Шахтера" это всегда принципиальный матч, поэтому каждый осознает ответственность и готовится в полных кондициях. Мы готовимся к "Динамо" с двойными усилиями.
Мы проиграли Суперкубок, в чемпионате выиграли и сейчас очень важный матч. Для нас - больше в плане имиджа, для них - в плане турнирной таблице. Даже при ничейном результате это существенно добавит им шансов на чемпионство, а нам нужна только победа. Мы будем стараться ее добыть", - сказал Степаненко.
Напомним, что в турнирной таблице УПЛ "Динамо" лидирует, набрав 52 зачетных пунктов. "Шахтер" идет вторым, отставая от киевлян на 7 очков. Матч состоится 17 апреля на киевском НСК "Олимпийский" в 19:30.
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