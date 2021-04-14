Степаненко: Для Шахтера победа над Динамо важна больше в плане имиджа

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко поделился ожиданиями от матча против "Динамо" в 22-м туре УПЛ.

"Понятно, что мы готовимся с двойной ответственностью. Для "Шахтера" это всегда принципиальный матч, поэтому каждый осознает ответственность и готовится в полных кондициях. Мы готовимся к "Динамо" с двойными усилиями.

Мы проиграли Суперкубок, в чемпионате выиграли и сейчас очень важный матч. Для нас - больше в плане имиджа, для них - в плане турнирной таблице. Даже при ничейном результате это существенно добавит им шансов на чемпионство, а нам нужна только победа. Мы будем стараться ее добыть", - сказал Степаненко.