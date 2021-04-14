Вербич: Динамо должно максимально настроиться на игру с Шахтером

Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич поделился ожиданиями от матча против "Шахтера" в 22-м туре УПЛ.

"В команде хорошее настроение, потому что последние три игры мы здорово сыграли. Видно, что проделали много работы и это отображают результаты на поле. Пока мы не чемпионы, поэтому должны максимально настроить себя на то, чтобы ими стать. Конечно, игра с "Шахтером" очень важна", - сказал Вербич.