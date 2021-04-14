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Вербич: Динамо должно максимально настроиться на игру с Шахтером

Премьер-лига
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Сам хавбек вряд ли примет участие в данном поединке

Вербич: Динамо должно максимально настроиться на игру с Шахтером

Фото: ФК Динамо Киев

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Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич поделился ожиданиями от матча против "Шахтера" в 22-м туре УПЛ.

"В команде хорошее настроение, потому что последние три игры мы здорово сыграли. Видно, что проделали много работы и это отображают результаты на поле. Пока мы не чемпионы, поэтому должны максимально настроить себя на то, чтобы ими стать. Конечно, игра с "Шахтером" очень важна", - сказал Вербич.

Добавим, что сам Вербич вряд ли примет участие в данном поединке, так как восстанавливается после травмы.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Беньямин Вербич
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Источник:
ТК Футбол

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