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Вербич: Динамо должно максимально настроиться на игру с Шахтером
Сам хавбек вряд ли примет участие в данном поединке
Фото: ФК Динамо Киев
Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич поделился ожиданиями от матча против "Шахтера" в 22-м туре УПЛ.
"В команде хорошее настроение, потому что последние три игры мы здорово сыграли. Видно, что проделали много работы и это отображают результаты на поле. Пока мы не чемпионы, поэтому должны максимально настроить себя на то, чтобы ими стать. Конечно, игра с "Шахтером" очень важна", - сказал Вербич.
Добавим, что сам Вербич вряд ли примет участие в данном поединке, так как восстанавливается после травмы.
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