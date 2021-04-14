Украинское класико без зрителей? В Киеве продлили карантинные ограничения

Мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга объявил, что строгие противоэпидемиологические меры в столице продлят до 30 апреля.

В том числе продолжит действовать запрет на проведение спортивных соревнований со зрителями.

Поэтому матч 22-го тура "Шахтер" - "Динамо", который состоится 17 апреля на НСК "Олимпийский", может пройти без зрителей, так как в Киеве продлили карантинные ограничения.

Отметим, что изначально локдаун должен был быть до 9 апреля, затем его продлили до 16-го.

Также, запрещено проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других), работа учреждений культуры (кинотеатры, театры, музеи, концертные залы), торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии) и проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 квадратных метров на 1 человека).

Будут работать фитнес и спортивные залы, но без групповых занятий, заведения общественного питания, но исключительно на вынос, автозаправочные станции, но при соблюдении строгих норм и без работы кафе, парикмахерские, салоны красоты, но по предварительной записи.

Детские сады, школы – закрыты. Предприятия и организации бюджетной сферы и частный бизнес (кроме предприятий критической инфраструктуры) на дистанционной работе.

Транспорт дальше будет работать по специальным пропускам.