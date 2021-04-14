Эксперт: Если Динамо опять проиграет Шахтеру, но станет чемпионом, ничего страшного

Экс-игрок " Динамо ", Сергей Коновалов поделился ожиданиями от украинского классико, в котором в субботу "Шахтер" сыграет с киевлянами.

"Игра "Днепра" и "Динамо" вызывала у меня большие сомнения. Первый тайм показал, что "Днепр" - хорошая команда, но чуть-чуть во втором тайме не хватило. Был прекрасный стадион, хорошее поле, но отсутствие болельщиков на трибунах сыграло свою роль. "Динамо" все-таки набрало ход и припарковать уже вряд ли кто-то сможет. Чемпионский второй тайм? Думаю, да. Это была та ключевая игра, которая расставила точки над і.

17 апреля уже будет неважно, как закончится матч. Писать и накручивать будут, особенно перед игрой. Но посмотрите на турнирную таблицу и на разницу. Гандикап слишком большой. "Шахтеру" сдаваться не надо, все равно будет интересная игра. Где-то все равно остается большой ажиотаж вокруг матча. Да и маленький шанс всегда есть. Если "Динамо" опять проиграет "Шахтеру", но станет чемпионом, ничего страшного. Главное - итоговая таблица. Это можно пережить", - сказал Коновалов.