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Эксперт: Если Динамо опять проиграет Шахтеру, но станет чемпионом, ничего страшного

Премьер-лига
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Классико уже в субботу

Эксперт: Если Динамо опять проиграет Шахтеру, но станет чемпионом, ничего страшного

Новина українською

Экс-игрок "Динамо", Сергей Коновалов поделился ожиданиями от украинского классико, в котором в субботу "Шахтер" сыграет с киевлянами.

"Игра "Днепра" и "Динамо" вызывала у меня большие сомнения. Первый тайм показал, что "Днепр" - хорошая команда, но чуть-чуть во втором тайме не хватило. Был прекрасный стадион, хорошее поле, но отсутствие болельщиков на трибунах сыграло свою роль. "Динамо" все-таки набрало ход и припарковать уже вряд ли кто-то сможет. Чемпионский второй тайм? Думаю, да. Это была та ключевая игра, которая расставила точки над і.

17 апреля уже будет неважно, как закончится матч. Писать и накручивать будут, особенно перед игрой. Но посмотрите на турнирную таблицу и на разницу. Гандикап слишком большой. "Шахтеру" сдаваться не надо, все равно будет интересная игра. Где-то все равно остается большой ажиотаж вокруг матча. Да и маленький шанс всегда есть. Если "Динамо" опять проиграет "Шахтеру", но станет чемпионом, ничего страшного. Главное - итоговая таблица. Это можно пережить", - сказал Коновалов.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" состоится в субботу 17 апреля в Киеве на "Олимпийском" и начнется в 19:30.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Сергей Коновалов
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Источник:
ТК Футбол

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