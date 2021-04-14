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Львов перед Александрией испытывает серьёзные кадровые проблемы

Премьер-лига
(1 голосов)

Финиш сезона для львовян будет очень тяжелым

Львов перед Александрией испытывает серьёзные кадровые проблемы

pfclviv.com

Новина українською

В течении ближайших 25 дней "Львову" предстоит провести сразу семь календарных матчей чемпионата УПЛ.

При таком плотном графике у львовян могут возникнуть серьезные кадровые проблемы.

Уже в очередном поединке 22 тура - с "Александрией", львовянам не поможет дисквалифицированный Фране Чирьяк, под вопросом участие еще двоих легионеров - Шины и Донатаса Казлаускаса.

Что касается дозаявленного девятого апреля до окончания чемпионата свободного агента из Аргентины Лаутаро, то ему нужно время для адаптации. Лаутаро сейчас просматривают в поединках за молодежный состав, и если для него все сложится удачно, то ему предложат пролонгировать отношения с прицелом на выступления за основу уже в следующем сезоне.

Кроме того, сразу у пяти футболистов "Львова" 30 июня заканчиваются контракты, среди которых и ведущие игроки - Альваро, Назарий Ныч, Максим Грисьо, Иван Брикнер.

Напомним, что пока "Львов" в чемпионате УПЛ занимает 13 место, набрав 15 очков и имея одну игру в запасе.

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В статье: ФК Львов
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Комментарии (2)
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Mike50 (M)
14.04.2021 в 21:42
"в течении"???? или может быть "в течение"?
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LAZ E183 (Рига)
14.04.2021 в 20:46
У Грисьо і Брікнера довгострокові контракти. Яке ще 30 червня? Почитайте хоча б сайт клубу про їх підписання.
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