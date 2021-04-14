Львов перед Александрией испытывает серьёзные кадровые проблемы

В течении ближайших 25 дней " Львову " предстоит провести сразу семь календарных матчей чемпионата УПЛ.

При таком плотном графике у львовян могут возникнуть серьезные кадровые проблемы.

Уже в очередном поединке 22 тура - с "Александрией", львовянам не поможет дисквалифицированный Фране Чирьяк, под вопросом участие еще двоих легионеров - Шины и Донатаса Казлаускаса.

Что касается дозаявленного девятого апреля до окончания чемпионата свободного агента из Аргентины Лаутаро , то ему нужно время для адаптации. Лаутаро сейчас просматривают в поединках за молодежный состав, и если для него все сложится удачно, то ему предложат пролонгировать отношения с прицелом на выступления за основу уже в следующем сезоне.

Кроме того, сразу у пяти футболистов "Львова" 30 июня заканчиваются контракты, среди которых и ведущие игроки - Альваро, Назарий Ныч, Максим Грисьо, Иван Брикнер.

Напомним, что пока "Львов" в чемпионате УПЛ занимает 13 место, набрав 15 очков и имея одну игру в запасе.