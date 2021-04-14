Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Львов перед Александрией испытывает серьёзные кадровые проблемы
Финиш сезона для львовян будет очень тяжелым
pfclviv.com
В течении ближайших 25 дней "
При таком плотном графике у львовян могут возникнуть серьезные кадровые проблемы.
Уже в очередном поединке 22 тура - с "Александрией", львовянам не поможет дисквалифицированный Фране Чирьяк, под вопросом участие еще двоих легионеров - Шины и Донатаса Казлаускаса.
Что касается дозаявленного девятого апреля до окончания чемпионата
Кроме того, сразу у пяти футболистов "Львова" 30 июня заканчиваются контракты, среди которых и ведущие игроки - Альваро, Назарий Ныч, Максим Грисьо, Иван Брикнер.
Напомним, что пока "Львов" в чемпионате УПЛ занимает 13 место, набрав 15 очков и имея одну игру в запасе.
Популярное сейчас
- Вторая лига. Ничья в пользу Кривбасса в Новой Каховке, разгром за 30 минут от Металла - обзор матчей 17-го тура
- Дзюдо или джиу-джитсу? Вербный применил прием из борьбы против арбитрессы
- Претенденты на Довбика, новичок Львова. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Минай последний, семь очков между лидерами накануне Классического. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Алиссон сбрил усы после поражения Ливерпуля от Реала в Лиге чемпионов. ВИДЕО
- Девушка дня. Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом. ФОТО