Все из-за денег. СМИ отрицают возможность летнего перехода Ярмоленко в Динамо

Киевское "Динамо" в летнее межсезонье не рассматривает возможность приглашения в команду Мирчи Луческу полузащитника "Вест Хэма" и сборной Украины Андрея Ярмоленко, о чем сообщали ранее СМИ .

По информации Meta-ratings, трансферная стоимость украинца (пять миллионов евро) сейчас непосильна для столичного клуба и этот переход не является для главного тренера киевлян в числе приоритетных.

И даже если " Вест Хэм " будет готов снизить "отступные" за Ярмоленко, зарплатная ведомость других игроков "Динамо" сейчас несопоставима с окладом украинца в английском клубе (3,3 миллиона евро в год), что может вызвать морально- психологический дисбаланс в отношениях между футболистами столичного клуба внутри коллектива, если Ярмоленко будет получать намного больше, чем другие игроки.

31-летний украинец в нынешнем сезоне явно не является игроком основы, к тому же пропустил длительное время из-за травмы. В нынешней кампании АПЛ он сыграл только 14 матчей, в которых отдал 1 ассист.

Контракт Ярмоленко с "Вест Хэмом" рассчитан до лета 2022 года, однако ранее британские СМИ писали о том, что клуб готов продать украинца ближайшим летом, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.