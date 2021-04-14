Андриевский: Играть в компьютерные игры лучше, чем бухать

Полузащитник " Динамо " Александр Андриевский рассказал о своих увлечениях и о том, как он проводит свободное время.

— Знаю, что ты чемпион в "Динамо" по ФИФА?

— Уже нет. Сейчас Денис Попов, он же даже с Ежиком играл. Я уже не играю, потому что у меня чуть-чуть проблемы с психикой (смеется), бью джойстики об стену. В "Заре", когда играл даже один раз телевизор разбил, кинул джойстик в телек, не рассчитал силу. Пришлось придумать, что владельцу квартиры сказать. Но правду он не услышал.

— Слышал, что вместо ФИФА ты предпочитаешь изучение английского?

— Да, но сейчас тоже на паузе. Переезды все эти, Лига Европы, мало времени. Начал учить для себя, чтобы на отдыхе говорить, или когда с командой летим куда-то, чтобы общаться, решать вопросы. А то иногда чувствуешь себя недоразвитым.

— Правда, что ты никогда не пил алкоголь?

— Правда. Вообще не было никогда желания и интереса. Понимаю, что мне это ничем не поможет, и наоборот только помешает.

— Ваше поколение какое-то другое в плане развлечений. Все-таки предыдущие поколения были более гуляющие. Почему так?

— Может, раньше было меньше увлечений, каких-то "контрстрайков" не было еще. Телевизор, карты и больше ничего, наверное. Слышу, что они как будто бы гордятся этим, что они пили, бухали, а сейчас пацаны играют на компьютерах. Почему плохо играть в "контрстрайк"? Если у тебя есть свободное время, а ты получаешь от этого удовольствие. Я думаю, что это лучше, чем бухать.

— Как ваше поколение проводит время?

— Намного больше стало профессионалов. Ходят в зал и работают над собой. Помню, когда мне было 16 лет, в зал в "Металлисте" вообще никто не ходил. Был Воробей и постарше ребята, они почти не ходили в зал. Только Шелаев занимался, он большой профессионал.

— Как ты снимаешь стресс?

— Могу сладким заесть (смеется). И еще получаю удовольствие от вождения. Могу вечером выехать и покататься. Скорость люблю, но в меру, чтобы камеры не засекли.