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Ващук: Матч Шахтер - Динамо - это как Лига чемпионов внутри УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Все ждут субботы

Ващук: Матч Шахтер - Динамо - это как Лига чемпионов внутри УПЛ

Новина українською

Экс-защитник сборной Украины Владислав Ващук поделился ожиданиями от украинского классико, в котором в субботу "Шахтер" сыграет с "Динамо".

— Владислав, впереди украинское класико. Каким ты видишь предстоящий поединок?

— Турнирная таблица уходит в сторону. Это очень принципиальная игра. "Динамо" – "Шахтер" наши гранды. Я не говорю о тренерах. Все зависит от того, как команды выступят на футбольном поле. Кто будет играть за свой клуб. Посмотрим на то, как футболисты проявят свои лучшие качества. Одна из принципиальных игр в нашем чемпионате. Можно сказать, что предстоящий матч – Лига чемпионов внутри чемпионата Украины.

— Сейчас разрыв между командами составляет 7 очков. Если "Шахтер" выиграет, интрига может закрутиться с новой силой?

— Все думают о том, что борьба за золото возобновится. Впереди — игра за 6 очков. Ничья – на руку "Динамо". Но не думаю, что киевляне будут играть на ничью. Думаю, что они захотят победить. Как это было раньше, всегда. Это традиция.

— Кто для тебя фаворит?

— А фаворита – нет. Когда идут принципиальные матчи, не важно, какая кадровая ситуация у соперников, кто на каком месте. Все равно матч будет принципиальный. "Динамо" и "Шахтер" – антиподы. И это хорошо для украинского чемпионата.

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В статье: Владислав Ващук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Sport Arena

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