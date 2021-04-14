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Матч 22-го тура Минай - Десна пройдет со зрителями
Закарпатскую область перевели в желтую карантинную зону
ФК Минай
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Сообщается, что стадион "Авангард" в Ужгороде смогут заполнить по квоте в 50%. При этом болельщики должны соблюдать все санитарные нормы.
Билеты стоят от 30 до 100 гривен.
Напомним, что ранее Закарпатскую область перевели из красной карантинной зоны в желтую.
Ну и отметим, что матч "Минай" – "Десна" состоится в субботу 17 апреля и начнется в 14:00.
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Источник:ФК Минай
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