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Матч 22-го тура Минай - Десна пройдет со зрителями

Премьер-лига
(1 голосов)

Закарпатскую область перевели в желтую карантинную зону

Матч 22-го тура Минай - Десна пройдет со зрителями

ФК Минай

Новина українською

"Минай" объявил, что домашний поединок 22-го тура УПЛ с "Десной" пройдет со зрителями.

Сообщается, что стадион "Авангард" в Ужгороде смогут заполнить по квоте в 50%. При этом болельщики должны соблюдать все санитарные нормы.

Билеты стоят от 30 до 100 гривен.

Напомним, что ранее Закарпатскую область перевели из красной карантинной зоны в желтую.

Ну и отметим, что матч "Минай" – "Десна" состоится в субботу 17 апреля и начнется в 14:00.

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В статье: Десна (Чернигов) ФК Минай
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Источник:
ФК Минай

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