Матч 22-го тура Минай - Десна пройдет со зрителями

" Минай " объявил, что домашний поединок 22-го тура УПЛ с "Десной" пройдет со зрителями.

Сообщается, что стадион "Авангард" в Ужгороде смогут заполнить по квоте в 50%. При этом болельщики должны соблюдать все санитарные нормы.

Билеты стоят от 30 до 100 гривен.

Напомним, что ранее Закарпатскую область перевели из красной карантинной зоны в желтую.

Ну и отметим, что матч "Минай" – "Десна" состоится в субботу 17 апреля и начнется в 14:00.