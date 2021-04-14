Премьер-лига
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Ингулец объявил о свободной вакансии исполнительного директора клуба
Резюме можно отправлять по адресу
inhulets.com
"
Данное объявление появилось на официальном сайте клуба.
Какой-либо дополнительной информации клуб не предоставил.
Резюме нужно отправить на почту fcingulec@gmail.com.
Интересно, что на официальном сайте исполнительным директором клуб указан Андрей Филь.
Напомним, что после 21 тура УПЛ "Ингулец" с 19 очками расположился на 10-й строчке в турнирной таблице.
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Источник:ФК Ингулец
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Комментарии (1)
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
15.04.2021 в 01:00
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