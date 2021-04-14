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Ингулец объявил о свободной вакансии исполнительного директора клуба

Премьер-лига
(1 голосов)

Резюме можно отправлять по адресу

Ингулец объявил о свободной вакансии исполнительного директора клуба

inhulets.com

Новина українською

"Ингулец" из Петрово объявил о вакансии на должность исполнительного директора клуба.

Данное объявление появилось на официальном сайте клуба.

Какой-либо дополнительной информации клуб не предоставил.

Резюме нужно отправить на почту fcingulec@gmail.com.

Интересно, что на официальном сайте исполнительным директором клуб указан Андрей Филь.

Напомним, что после 21 тура УПЛ "Ингулец" с 19 очками расположился на 10-й строчке в турнирной таблице.

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В статье: Ингулец (Петрово)
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Источник:
ФК Ингулец

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Комментарии (1)
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
15.04.2021 в 01:00
Я готов. Со мной клуб будет за еврокубки бороться
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