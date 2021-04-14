Официально: Исмаили в матче с Динамо не сыграет

" Шахтер " продолжает готовиться к матчу 22-го тура Премьер-лиги с киевским "Динамо".

14 апреля состоялось теоретическое занятие, где тренерский штаб и футболисты разобрали видео матчей соперника, после чего провели 80-минутную сессию на поле, включавшую в себя разминку, тактические упражнения на оборону и отработку стандартных положений.

Луиш Каштру уже наигрывает состав на матч с "Динамо". Отмечается, что в поединке точно не примут участие травмированные Евгений Коноплянка и Исмаили.

Напомним, что поединок "Шахтер" – "Динамо" состоится в субботу, 17 апреля, на НСК "Олимпийский". Начало в 19:30.