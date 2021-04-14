Ващук: Я болею за Динамо, но не за Луческу

Экс-защитник " Динамо " Владислав Ващук в свете предстоящего украинского классико высказался о том, как может повлиять на ход поединка тренерский фактор.

— Фактор Луческу сильно сказался, что "Динамо" сейчас на первом месте?

— О главном тренере "Динамо" я ничего не хочу говорить. Ранее он нелицеприятно высказывался о "Динамо". Он много лет работал в "Шахтере". Не хочу обсуждать его. Я болею за "Динамо", но не за Луческу.

— Вопрос о Луише Каштру. У него контракт, как мы знаем, до конца июня. Если "горняки" упустят чемпионство, с ним стоит попрощаться?

— Это внутренняя составляющая "Шахтера". Разговоры об этом давно муссируются. Мы знаем, что у Каштру контракт на два года, и он заканчивается. Нужно принимать решение. Мы слышим, что многие игроки не хотят тренироваться под его руководством. На самом деле, так не должно быть. Должна быть вертикаль. Президент, потом главный тренер. Не дело футболистов, кто их будет тренировать. Им дали тренера, он тренирует. Не нравится футболисту – разрывай контракт и уходи. Хаоса не должно быть. Сейчас за футболиста платят большие деньги, ему выплачивается зарплата. Играй за клуб.

— Ситуация с Тайсоном, входит в определение хаоса?

— Несомненно. Я, конечно, не знаю всех деталей. Мы знаем, что Тайсона перевели в дубль. Так было и раньше, когда я играл. Есть много нюансов. Бывает не то поведение, еще что-то. Футболист должен играть, а не высказываться в адрес главного тренера или клуба. Такие вещи прописываются в контракте. Нельзя выносить сор из избы. Никто не должен знать, что происходит внутри команды. Я считаю, что те, кто негативно высказываются о клубе, вредят имиджу клуба. За это стоит наказывать.