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Андриевский: В Динамо никто не хочет говорить про чемпионство, чтобы не сглазить
Динамо близко к чемпионскому титулу
Полузащитник "
— "Динамо", как никогда близко к чемпионству. В команде верят в то, что трофей близко?
— Честно, в команде никто не хочет про это говорить, чтобы не сглазить. Все понимают, что еще много серьезных матчей. Шаг за шагом, мы думаем только о следующей игре.
— При Луческу "Динамо" научилось не терять очки с середняками и аутсайдерами.
— Мистер нам так и говорит, что чемпионат выигрывается в матчах со средними командами и аутсайдерами. Это самое важное. Потому что 2-3 место – уровень такой же, как у нас плюс-минус. Можно проиграть или в ничью сыграть. А в таких матчах нужно вырывать по максимуму.
— Не отрицаешь, что в этом сезоне у "Шахтера" кризис какой-то произошел в игре? Или это больше прогресс "Динамо"?
— Ну почему кризис? В Лиге чемпионов они уверенно играли. Я уверен, что прогресс "Динамо" есть. Но не скажу, что у "Шахтера" провал. Возьми игры с "Реалом" и "Интером", хорошо играли. А в чемпионате где-то не повезло.
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