Андриевский: В Динамо никто не хочет говорить про чемпионство, чтобы не сглазить

Полузащитник " Динамо " Александр Андриевский перед матчем с "Шахтером" рассказал о возможном чемпионстве киевлян. Напомним, что "Динамо" на данный момент опережает "горняков" на 7 пунктов.

— "Динамо", как никогда близко к чемпионству. В команде верят в то, что трофей близко?

— Честно, в команде никто не хочет про это говорить, чтобы не сглазить. Все понимают, что еще много серьезных матчей. Шаг за шагом, мы думаем только о следующей игре.

— При Луческу "Динамо" научилось не терять очки с середняками и аутсайдерами.

— Мистер нам так и говорит, что чемпионат выигрывается в матчах со средними командами и аутсайдерами. Это самое важное. Потому что 2-3 место – уровень такой же, как у нас плюс-минус. Можно проиграть или в ничью сыграть. А в таких матчах нужно вырывать по максимуму.

— Не отрицаешь, что в этом сезоне у "Шахтера" кризис какой-то произошел в игре? Или это больше прогресс "Динамо"?

— Ну почему кризис? В Лиге чемпионов они уверенно играли. Я уверен, что прогресс "Динамо" есть. Но не скажу, что у "Шахтера" провал. Возьми игры с "Реалом" и "Интером", хорошо играли. А в чемпионате где-то не повезло.