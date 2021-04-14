Селюк: После первого тайма Олимпик – Колос мне сказали, что будет пенальти или удаление, или и то и то

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о судействе в матче 21-го тура УПЛ "Олимпик" – "Колос" (1:2).

Напомним, что матч судил Александр Дердо, который на 56-й минуте поединка удалил хавбека "Олимпика" Экра за второй "горчичник", а на 68-й поставил в ворота "олимпийцев" пенальти.

"После первого тайма, когда "Олимпик" вел 1:0, один человек из украинского футбола позвонил мне и сказал: "Увидите, будет пенальти или удаление, или удаление и пенальти".

После удаления и пенальти я понял, что Татулян – это белый лебедь в лебедином озере. Когда я воевал с судейским корпусом, был полным идиотом. В свое время они были Белоснежка и 7 гномов. Татулян – это Белоснежка", – сказал Селюк.