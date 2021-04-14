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Селюк: После первого тайма Олимпик – Колос мне сказали, что будет пенальти или удаление, или и то и то

Премьер-лига
(1 голосов)

Агент поднял судейский вопрос

Селюк: После первого тайма Олимпик – Колос мне сказали, что будет пенальти или удаление, или и то и то

Новина українською

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о судействе в матче 21-го тура УПЛ "Олимпик" – "Колос" (1:2).

Напомним, что матч судил Александр Дердо, который на 56-й минуте поединка удалил хавбека "Олимпика" Экра за второй "горчичник", а на 68-й поставил в ворота "олимпийцев" пенальти.

"После первого тайма, когда "Олимпик" вел 1:0, один человек из украинского футбола позвонил мне и сказал: "Увидите, будет пенальти или удаление, или удаление и пенальти".

После удаления и пенальти я понял, что Татулян – это белый лебедь в лебедином озере. Когда я воевал с судейским корпусом, был полным идиотом. В свое время они были Белоснежка и 7 гномов. Татулян – это Белоснежка", – сказал Селюк.

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В статье: Александр Дердо Дмитрий Селюк Олимпик (Донецк) Колос (Ковалевка)
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (1)
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вася100500 (хуст)
14.04.2021 в 21:45
Дмитрий, почему был, вы и теперь идиот! И красная (вернее две желтые) по делу, и пенальти 100% Там если кто чего и мутил так игроки которые неоправданно фолили. А арбитр в этих моментах просто идеально сделал свою работу!
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