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Селюк: После первого тайма Олимпик – Колос мне сказали, что будет пенальти или удаление, или и то и то
Агент поднял судейский вопрос
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о судействе в
Напомним, что матч судил Александр Дердо, который на 56-й минуте поединка удалил хавбека "Олимпика" Экра за второй "горчичник", а на 68-й поставил в ворота "олимпийцев" пенальти.
"После первого тайма, когда "Олимпик" вел 1:0, один человек из украинского футбола позвонил мне и сказал: "Увидите, будет пенальти или удаление, или удаление и пенальти".
После удаления и пенальти я понял, что Татулян – это белый лебедь в лебедином озере. Когда я воевал с судейским корпусом, был полным идиотом. В свое время они были Белоснежка и 7 гномов. Татулян – это Белоснежка", – сказал Селюк.
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