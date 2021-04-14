Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определен лучший арбитр 21-го тура Favbet Лиги
Третье признание в сезоне для опытного рефери. Он лидер по этому показателю
Олександр Приходько
UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.
В 21-м туре конкуренция разгорелась между судьями Денисом Шурманом, Владимиром Новохатним и Игорем Пасхалом. Единогласным решением лучшим был признан Игорь Пасхал. Он судил матч "Динамо" - "Днепр-1", удалил игрока днепрян Артема Довбика (за две желтые), пенальти не назначал, вынес девять желтых карточек футболистам обеих команд.
Для Игоря Пасхала это третье подобное признание в сезоне. Ранее лучшими в туре становились Константин Труханов (1-й тур), Евгений Арановский (2-й и 11-й туры), Дмитрий Бондаренко (3-й тур), Анатолий Абдула (4-й тур), Екатерина Монзуль (5-й и 16-й туры), Сергей Бойко (6-й тур), Александр Шандор (7-й и 18-й туры), Ярослав Козик (8-й тур), Денис Шурман (9-й тур), Игорь Пасхал (10-й и 14-й туры), Виктор Копиевский (12-й тур), Алексей Деревинский (13-й тур), Дмитрий Кривушкин (15-й тур), Александр Дердо (17-й тур), Николай Балакин (19-й тур) и Виталий Романов (20-й тур).
Популярное сейчас
- Агент голкипера Колоса застрелен в столице Латвии
- Бывший тренер Металлиста-1925 возобновил карьеру игрока
- Претенденты на Довбика, новичок Львова. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Журналист Футбол 1: Тайсон больше не сыграет за Шахтер
- Девушка дня. Очаровательная подруга молодого таланта Барсы, который вчера забил в Эль-Класико. ФОТО
- Девушка дня. Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом. ФОТО