Определен лучший арбитр 21-го тура Favbet Лиги

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

В 21-м туре конкуренция разгорелась между судьями Денисом Шурманом, Владимиром Новохатним и Игорем Пасхалом. Единогласным решением лучшим был признан Игорь Пасхал. Он судил матч "Динамо" - "Днепр-1", удалил игрока днепрян Артема Довбика (за две желтые), пенальти не назначал, вынес девять желтых карточек футболистам обеих команд.