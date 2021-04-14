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Андриевский: Тайсон очень капризный. Говорят, что когда увидел первый раз снег, не хотел из самолета выходить
Воспоминания хавбека о начале карьеры в Металлисте
Хавбек "
"Для меня самый сильный – Соса. Он большой профессионал. Играл в больших клубах. Но он так относился к своему телу, не позволял ничего лишнего, работал после тренировок. Хавьер настоящий лидер, он или показывает классную игру, или обязательно отдаст голевую, или забьет гол. Очень полезный футболист.
Марлос в основном на замене был. Тайсон помоложе еще был тогда. Очень капризный. Он увидел первый раз снег и не хотел с самолета выходить, как мне говорили. Сейчас подхожу им руку пожать, когда играем против "Шахтера". Но общаюсь больше с Марлосом, он больше русский понимает.
Легионеры молодым футболистам отдавали бутсы и экипировку. Мне Моледо отдавал. Мы молодые были, небольшие зарплаты тогда были. Они отдавали бутсы, термо, экипировку всегда. Очень простые ребята, помогали нам. Некоторые даже пользовались этой добротой, одалживали деньги и не отдавали потом. Но это уже другая история", - сказал Андриевский.
Напомним, что Андриевский выступал за "Металлист" с 2012 по 2015 год.
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