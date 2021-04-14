Ребенок: Футболист должен быть грамотным, так как на футболе жизнь не заканчивается

Полузащитник " Ворсклы " Павел Ребенок рассказал о своем высшем образовании и планах на послефутбольную жизнь.

- Ты учился на экономиста в Полтавском университете экономики и торговли. Не мешало обучение заниматься футболом?

– Я думаю, что каждый футболист должен быть грамотным, потому что он общается с другими людьми через средства массовой информации, поэтому должен правильно выражать свои мысли.

Для этого человек должен быть грамотным, так как на футболе жизнь не заканчивается, нужно будет после того, как закончишь карьеру игрока, где-то работать, а без образования это будет очень трудно сделать. Я смог совмещать учебу и футбол, это не мешает.

- После того ты учился во Львовском государственном университете физической культуры. Расскажи об этом подробнее.

– Честно, у меня очень хорошие эмоции от этого всего. В спорте я провел большой промежуток времени и мне учеба давалась очень легко, потому что я учился уже в сознательном возрасте.

Мне очень понравилось, потому что было много хороших преподавателей, которые могут научить, относились хорошо, я хорошо отзываюсь об этом университете. Я получил большое удовольствие, когда там учился, это было мое второе высшее образование, я учился два года.

- Никогда не жалел, что бросил довольно перспективную профессию и полностью отдался футболу?

- Нет, я же получается, что учился в тот момент, когда играл футбол. Я с семи лет мечтал стать футболистом, то получается, что моя мечта осуществилась. О том, что я стану экономистом даже не думал. Учился именно на экономиста тогда, потому что я хотел получить высшее образование и мне казалось, что это престижная профессия.

- Итак, у тебя есть диплом экономиста, займешься бизнесом после футбола останешься в футбольной сфере?

- Надеюсь, что я буду заниматься бизнесом и останусь в футбольной сфере. Думаю, что как обучение с футболом совмещал, то так же будет и с бизнесом. Сейчас я хочу остаться футболистом, а дальше время покажет. Главное быть рядом с футболом, с игроками, дать им то, что я пережил, лучшие моменты, с которыми я могу с ними поделиться.