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Суркис: Будет обыкновенный матч между Динамо и Шахтером
Обычный принципиальный матч
Президент "
"Будет обыкновенный матч между "Динамо" и "Шахтером". На этот матч нас настраивать не надо.
Во все времена, кто бы ни тренировал "Динамо" или "Шахтер" – это принципиальнейший матч между двумя сильнейшими украинскими командами. Поэтому он будет принципиальным как для "Шахтера", так и для нас", – сказал Суркис.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" состоится в субботу 17 апреля в Киеве на "Олимпийском" и начнется в 19:30.
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