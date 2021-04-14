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Суркис: Будет обыкновенный матч между Динамо и Шахтером

Премьер-лига
(1 голосов)

Обычный принципиальный матч

Суркис: Будет обыкновенный матч между Динамо и Шахтером

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис в эфире ТК Футбол поделился ожиданиями от украинского классико, в котором в субботу "Шахтер" сыграет с киевлянами.

"Будет обыкновенный матч между "Динамо" и "Шахтером". На этот матч нас настраивать не надо.

Во все времена, кто бы ни тренировал "Динамо" или "Шахтер" – это принципиальнейший матч между двумя сильнейшими украинскими командами. Поэтому он будет принципиальным как для "Шахтера", так и для нас", – сказал Суркис.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" состоится в субботу 17 апреля в Киеве на "Олимпийском" и начнется в 19:30.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Bush_Dima (Чернігів)
14.04.2021 в 23:57
Вміє заінтригувать
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