Суркис: Будет обыкновенный матч между Динамо и Шахтером

Президент " Динамо " Игорь Суркис в эфире ТК Футбол поделился ожиданиями от украинского классико, в котором в субботу "Шахтер" сыграет с киевлянами.

"Будет обыкновенный матч между "Динамо" и "Шахтером". На этот матч нас настраивать не надо.

Во все времена, кто бы ни тренировал "Динамо" или "Шахтер" – это принципиальнейший матч между двумя сильнейшими украинскими командами. Поэтому он будет принципиальным как для "Шахтера", так и для нас", – сказал Суркис.