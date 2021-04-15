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Бойко: Отрыв от Шахтера не имеет никакого значения. Не смотрим в таблицу

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне готовятся к матчу с горняками

Бойко: Отрыв от Шахтера не имеет никакого значения. Не смотрим в таблицу

1927.kiev.ua

Новина українською

Голкипер "Динамо" Денис Бойко в эфире ТК Футбол поделился ожиданиями от украинского классико, в котором в субботу "Шахтер" сыграет с киевлянами.

"Достаточное количество матчей. Для нас каждая встреча – как финал. Поэтому смотрим вперед только на каждый последующий матч. И больше даже не задумываемся, не смотрим в таблицу. Не хочу на эту тему даже рассуждать.

Нет никакого спокойствия. Все собраны и сконцентрированы полностью. Неважно, какой у нас отрыв. Это не имеет никакого значения. Мы настраиваемся, тренируемся. Не смотрим в таблицу, а просто работаем и выполняем, что требует тренерский штаб", – сказал Бойко.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" состоится в субботу 17 апреля в Киеве на "Олимпийском" и начнется в 19:30.

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В статье: Денис Бойко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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