Бойко: Отрыв от Шахтера не имеет никакого значения. Не смотрим в таблицу

Голкипер " Динамо " Денис Бойко в эфире ТК Футбол поделился ожиданиями от украинского классико, в котором в субботу "Шахтер" сыграет с киевлянами.

"Достаточное количество матчей. Для нас каждая встреча – как финал. Поэтому смотрим вперед только на каждый последующий матч. И больше даже не задумываемся, не смотрим в таблицу. Не хочу на эту тему даже рассуждать.

Нет никакого спокойствия. Все собраны и сконцентрированы полностью. Неважно, какой у нас отрыв. Это не имеет никакого значения. Мы настраиваемся, тренируемся. Не смотрим в таблицу, а просто работаем и выполняем, что требует тренерский штаб", – сказал Бойко.