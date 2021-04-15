Рябоконь – о готовности лидеров Десны перед игрой с Минаем

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь оценил шансы Тотовицкого и Калитвинцева сыграть в предстоящем игре с "Минаем".

"У Тотовицкого повреждения задней поверхности бедра. Проблема есть. Ближайший матч против "Миная" он почти точно пропустит. А вот через тур со "Львовом", надеемся, все же сыграет.

Кроме того, не все хорошо у замененного нами в конце игры с "Александрией" Калитвинцева. Его шансы сыграть с "Минаем" я оцениваю как 50 на 50. А вот Тотовицкого даю три-четыре процента", - сказал Рябоконь.