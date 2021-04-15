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Снизили цену: футболист Динамо может переехать летом в Серию А
В прошлом году Супрягой интересовалась "Болонья"
ФК Динамо
Нападающий "Динамо" Владислав Супряга в летнее трансферное окно может стать игроком одного из клубов Серии А. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
В прошлом году 21-летним футболистом интересовалась "Болонья", которая готова была предложить 10 миллионов евро. "Динамо" тогда настаивало же на сумме в 15 миллионов евро.
Отмечается, что "Динамо" может снизить цену на форварда. В нынешнем сезоне Супряга перестал попадать в стартовый состав, проигрывая конкуренцию Артему Беседину.
Напомним, что в текущем сезоне во всех турнирах Супряга сыграл в 29 матчах, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач.
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