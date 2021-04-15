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Снизили цену: футболист Динамо может переехать летом в Серию А

Премьер-лига
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В прошлом году Супрягой интересовалась "Болонья"

Снизили цену: футболист Динамо может переехать летом в Серию А

ФК Динамо

Новина українською

Нападающий "Динамо" Владислав Супряга в летнее трансферное окно может стать игроком одного из клубов Серии А. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

В прошлом году 21-летним футболистом интересовалась "Болонья", которая готова была предложить 10 миллионов евро. "Динамо" тогда настаивало же на сумме в 15 миллионов евро.

Отмечается, что "Динамо" может снизить цену на форварда. В нынешнем сезоне Супряга перестал попадать в стартовый состав, проигрывая конкуренцию Артему Беседину.

Напомним, что в текущем сезоне во всех турнирах Супряга сыграл в 29 матчах, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач.

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Источник:
Tuttomercatoweb.com

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