Снизили цену: футболист Динамо может переехать летом в Серию А

Нападающий "Динамо" Владислав Супряга в летнее трансферное окно может стать игроком одного из клубов Серии А. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

В прошлом году 21-летним футболистом интересовалась "Болонья", которая готова была предложить 10 миллионов евро. "Динамо" тогда настаивало же на сумме в 15 миллионов евро.

Отмечается, что "Динамо" может снизить цену на форварда. В нынешнем сезоне Супряга перестал попадать в стартовый состав, проигрывая конкуренцию Артему Беседину.

Напомним, что в текущем сезоне во всех турнирах Супряга сыграл в 29 матчах, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач.