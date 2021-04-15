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Шахтер – Динамо. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 22-го тура УПЛ
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ФК Шахтер
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 22-го тура между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".
В субботу нас ждет Українське класичне, да еще и с арбитражем Екатерины Монзуль! Матч, который как может поставить точку в гонке за золотыми медалями, так и поднять ее градус до предела. Подберет ли Луческу ключи к своей бывшей команде? Как собирается действовать Каштру? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 17 апреля – в 19:25 по киевскому времени.
Комментаторы: Сергей Швец и Александр Рыженко
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