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Скаут Серии А: Несмотря на неудачный сезон, у Супряги есть шанс уехать в европейский чемпионат

Премьер-лига
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Алекс Великих оценил перспективы украинца перебраться в Италию

Скаут Серии А: Несмотря на неудачный сезон, у Супряги есть шанс уехать в европейский чемпионат

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Скаут Серии А Алекс Великих оценил перспективы нападающего "Динамо" Владислава Супряги перебраться в Италию.

"Интерес к Супряге прошлым летом был наиболее мощным за весь период выступления игрока в чемпионате Украины.

Его голы за "Днепр-1" и память о финальном матче ЧМ были хорошей рекламой для молодого футболиста, а позитивные интервью итальянского тренера работавшего в "Днепре" с Супрягой поддавало этому интересу дополнительный стимул.

Безусловно, Супряга имеет шанс уехать в европейский чемпионат, в том числе и в Серию А. Однако этот отъезд был бы более очевидным, если бы игроку удалось провести убедительный сезон в "Динамо", особенно учитывая матчи Лиги чемпионов в группе с настоящими грандами футбола, что само собой делало матчи киевской команды хорошим просмотровым элементом для итальянских клубов.

Считаю, что интерес к Супряге после не совсем хорошо проведенного сезона несколько охладел, но он остается. "Болонья", искавшая активно возможность приобрести нападающего, с теми же характеристиками, что и Супряга, так и не смогла купить такого форварда, а потому не исключаю и возврат к кандидатуре Владислава.

Важными элементами тут будут следующие: останется ли Синиша Михайлович тренером в "Болонье", а я думаю что - да, и останется ли Мирча Луческу в "Динамо" и кто его заменит в случае ухода из Киева. Соответственно фактор тренеров будет иметь значение. Ну, наверное, главный фактор - будет ли "Динамо" готово на понижение своих запросов по сумме трансфера игрока.

Безусловно, если бы Супряга ярко показал бы себя в матчах Лиги чемпионов с "Динамо" и возможно получил бы вызов на матчи сборной, особенно с учетом предстоящего Евро, то те 15 млн евро, которые просили за игрока стали бы вполне реальной сумой за футболиста и даже возможно превратились бы в 20-25 миллионов. Но Супряге нельзя занести в актив этот сезон, и тут те 10 млн евро, которые готова была заплатить "Болонья" прошлым летом, являются более реальной сумой за футболиста.

Считаю, что игрок, несмотря на неудачный сезон, остается потенциально сильным форвардом и по своему таланту сможет достичь большего. Но игроку нужно найти свой клуб, как говорится, своего тренера и главное - нужную мотивацию. Для этого большая работа должна быть проведена его агентом и близкими людьми, находящимися возле него по жизни", - сказал Великих.

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Супряга Алекс Великих
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