В УПЛ объяснили причину прекращения чемпионата U-21

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий подтвердил факт расформирования молодежного чемпионата Украины.

"Со следующего сезона чемпионат U-21 прекращает свое существование. Клубы, которые выразят желание, могут заявить свои команды в чемпионаты ПФЛ. У нас в регламенте есть норма, согласно которой призеры чемпионата УПЛ могут претендовать на место в Первой лиге. Все остальные желающие могут свои команды заявить во Вторую лигу.

Где-то последние 3 года определенное количество клубов выражало желание расформировать соревнования, так как не видели в них целесообразности. И уже перед прошлым сезоном было проведено заседание клубов, на котором большинство проголосовало за то, чтобы не продолжать эти соревнования.

На данный момент еще проходят обсуждения в формате рабочей группы. Есть наработки, но пока рано говорить. Ближе к концу апреля будет разработан проект, который будет передан на утверждение, и тогда уже можно будет предоставить общественности, какой это будет формат. Однозначно он будет несколько видоизменен и будет определенная квота футболистов старшего возраста, которые смогут играть в чемпионате U-19.

Также есть рабочий вариант об обмене между командами УПЛ и ПФЛ. Рассматривается определенное количество футболистов, которые могут играть как за первую команду, так и за дубль, но с определенными ограничениями. И вот как раз эти ограничения сейчас обсуждаются. Также обсуждается количество команд, которые готовы делегировать свои дубли в ПФЛ.

Некорректно говорить, что отмена U-21 связана с требованием о женском футболе. Есть определенный план развития женского футбола, но корректнее детали уточнить у профильного комитета УАФ. Но да, со следующего сезона клубы УПЛ должны иметь или по договору, или у себя в структуре женскую команду", – сказал Дикий.