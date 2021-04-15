Шахтер - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Главный матч второго круга УПЛ – по его итогам многое прояснится в борьбе за чемпионство. Формально "Шахтер" сыграет дома, но обе команды базируют в Киеве, поэтому это – дерби в лучших его традициях.

Матч состоится в субботу, 17-го апреля 2021-го года, в 19:30. Прямая онлайн текстовая трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Украинская Премьер-лига" >>>.

Шахтер - Динамо. Где смотреть онлайн матч на ТВ?

На телевидении центральный матч тура УПЛ покажет телеканал "Футбол 1". Перед поединком и после финального свистка в прямом эфире транслятора выйдет программа "Тур ОНЛАЙН", где журналисты и эксперты разберут все главные события матча.

Шахтер - Динамо. Где смотреть онлайн матч в Интернете?

В Интернете матч "Шахтер" - "Динамо" покажет платформа Oll.tv. А также те ресурсы, которые имеют в своем доступе телеканалы "Футбол 1/2/3". Это, в частности, сервисы Воля ТВ, Киевстар ТВ "Футбол", Vodafone TV, sweet.tv и прочее.

Шахтер - Динамо. Альтернативная АУДИО-трансляция

Для тех, у кого не будет доступа к прямому эфиру видеотрансляции, есть альтернатива в виде аудио-трансляцию на YouTube-канале "Подкасты UA-Футбол" >>>. Журналисты нашего сайта прокомментируют матч в живом времени. Эта трансляция абсолютно бесплатна и требует лишь подключение к Интернету.