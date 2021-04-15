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Белик: Фаворита в матче Шахтер - Динамо нет. В чемпионате Украины - киевляне
Игра может сложиться по-разному
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Бывший нападающий "Шахтера" Алексей Белик поделился своими ожиданиями от предстоящего матча "горняков" с "Динамо" в 22-м туре УПЛ.
- У донецкого "Шахтера" шансы на чемпионство остаются?
- Очень тяжело это будет сделать "оранжево-черным". Дончанам нельзя ошибаться ни в одном поединке. Всех нужно обыгрывать. Считаю, что в субботу "Шахтеру" будет очень тяжело в матче с "Динамо". Возможно, предстоящая игра будет напоминать встречу на Суперкубок Украины. Горняки будут атаковать, а его соперник искать свой шанс в контратаке. 7 очков за 5 туров до финиша – большой гандикап. Но мы знаем, что в футболе ничего невозможного нет.
- Есть ли фаворит в предстоящей встрече?
- В матче – нет. В чемпионате Украины – фаворит киевское "Динамо". Игра может сложиться по-разному. Думаю, что динамовцы будут ждать ошибки "Шахтера". Подопечные Каштру будут рисковать. Но у них в составе есть сильные мастера.
Напомним, что матч "Шахтер" - "Динамо" состоится 17 апреля на НСК "Олимпийский". Начало - в 19:30.
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