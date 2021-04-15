  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Белик: Фаворита в матче Шахтер - Динамо нет. В чемпионате Украины - киевляне
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Белик: Фаворита в матче Шахтер - Динамо нет. В чемпионате Украины - киевляне

Премьер-лига
(1 голосов)

Игра может сложиться по-разному

Белик: Фаворита в матче Шахтер - Динамо нет. В чемпионате Украины - киевляне

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Бывший нападающий "Шахтера" Алексей Белик поделился своими ожиданиями от предстоящего матча "горняков" с "Динамо" в 22-м туре УПЛ.

- У донецкого "Шахтера" шансы на чемпионство остаются?

- Очень тяжело это будет сделать "оранжево-черным". Дончанам нельзя ошибаться ни в одном поединке. Всех нужно обыгрывать. Считаю, что в субботу "Шахтеру" будет очень тяжело в матче с "Динамо". Возможно, предстоящая игра будет напоминать встречу на Суперкубок Украины. Горняки будут атаковать, а его соперник искать свой шанс в контратаке. 7 очков за 5 туров до финиша – большой гандикап. Но мы знаем, что в футболе ничего невозможного нет.

- Есть ли фаворит в предстоящей встрече?

- В матче – нет. В чемпионате Украины – фаворит киевское "Динамо". Игра может сложиться по-разному. Думаю, что динамовцы будут ждать ошибки "Шахтера". Подопечные Каштру будут рисковать. Но у них в составе есть сильные мастера.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Динамо" состоится 17 апреля на НСК "Олимпийский". Начало - в 19:30.

Читайте такжеЛидер Динамо восстановился после травмы перед игрой с Шахтером

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Белик Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ещё не специалист (Кривой Рог)
15.04.2021 в 15:22
Алё !!! Редакция !!! Игра 17 апреля !!! в статье стоит дата 19 ?.
Ответить
+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
15.04.2021 в 15:42
я прям переживаю: УАФ прочтет статью и перенесет на 19 апреля... .
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...