Белик: Фаворита в матче Шахтер - Динамо нет. В чемпионате Украины - киевляне

Бывший нападающий "Шахтера" Алексей Белик поделился своими ожиданиями от предстоящего матча "горняков" с "Динамо" в 22-м туре УПЛ.

- У донецкого "Шахтера" шансы на чемпионство остаются?

- Очень тяжело это будет сделать "оранжево-черным". Дончанам нельзя ошибаться ни в одном поединке. Всех нужно обыгрывать. Считаю, что в субботу "Шахтеру" будет очень тяжело в матче с "Динамо". Возможно, предстоящая игра будет напоминать встречу на Суперкубок Украины. Горняки будут атаковать, а его соперник искать свой шанс в контратаке. 7 очков за 5 туров до финиша – большой гандикап. Но мы знаем, что в футболе ничего невозможного нет.

- Есть ли фаворит в предстоящей встрече?

- В матче – нет. В чемпионате Украины – фаворит киевское "Динамо". Игра может сложиться по-разному. Думаю, что динамовцы будут ждать ошибки "Шахтера". Подопечные Каштру будут рисковать. Но у них в составе есть сильные мастера.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Динамо" состоится 17 апреля на НСК "Олимпийский". Начало - в 19:30.