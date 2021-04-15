Гецко: Конкурентоспособность Динамо - это заслуга Луческу, а не отряда специалистов с динамовским сердцем

Экс-нападающий сборной Украины Иван Гецко поделился ожиданиями от украинского классико, в котором в субботу "Шахтер" сыграет с " Динамо ".

"При создавшейся ситуации в турнирной таблице, на мой взгляд, динамовцы Киева только сами могут лишить себя чемпионского звания. Это в том случае, если у них вдруг куда-то улетучится запредельная самоотдача, желание действовать через не могу и испарится удача. Все же, если откровенно, в нынешнем состоянии "Динамо" — это еще не та команда, которая может побеждать всех подряд на классе. Думаю, что киевляне это отлично осознают и благодаря высочайшей мотивации своего уже не упустят. И, как бы болельщики "Динамо" не относились к Mирче Луческу, это именно его заслуга, что киевляне снова стали конкурентоспособным клубом. А не целого отряда специалистов с "динамовским сердцем". Об этом не нужно забывать.

Что касается субботнего дерби, то, на мой взгляд, оно пройдет по знакомому сценарию: "горняки" будут чаще контролировать мяч, а динамовцы постараются получать дивиденды от быстрого перехода от обороны в наступление. Да, киевлянам в опорной зоне не будет хватать дисквалифицированного Сергея Сидорчука, однако они постараются плотно действовать вблизи своей штрафной площадки, надежно страховать друг друга и его отсутствие не будет критическим.

Более существенным будет отсутствие в составе "Шахтера" Тайсона, без него роль лидера оказалась вакантной. Кстати, думаю, что его возвращение в Бразилию будет непродолжительным. На мой взгляд, уже в начале следующего года Тайсон обязательно окажется востребованным в одной из европейских топ-стран.

Только победа "Шахтера" над "Динамо" еще может сохранить интригу в борьбе за чемпионское звание. И все же, думаю, что динамовцы на финише своего уже не упустят. Слишком близко они подобрались к вершине"", - сказал Гецко.