Тренер Руха: Ингулец - это силовая команда, поэтому, в такой же манере готовимся и мы

Старший тренер львовского " Руха " Александр Грицай поделился ожиданиями от матча 22-го тура УПЛ против "Ингульца".

"После трех поражений победа над "Минаем" добавила порцию положительных эмоций в коллективе, но эйфории нет.

Мы очень серьезно готовимся к матчу с "Ингульцом". Это силовая команда, поэтому, в такой же манере готовимся и мы. Единоборства, агрессия - это все "Ингулец", - резюмировал Грицай.