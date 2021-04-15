Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Руха: Ингулец - это силовая команда, поэтому, в такой же манере готовимся и мы
Рух в хорошем настроении готовится к Ингульцу
fcrukh.com
Старший тренер львовского "
"После трех поражений победа над "Минаем" добавила порцию положительных эмоций в коллективе, но эйфории нет.
Мы очень серьезно готовимся к матчу с "Ингульцом". Это силовая команда, поэтому, в такой же манере готовимся и мы. Единоборства, агрессия - это все "Ингулец", - резюмировал Грицай.
Напомним, что матч "Ингулец" – "Рух" состоится в воскресенье 18 апреля и начнется в 14:00.
Популярное сейчас
- Снизили цену: футболист Динамо может переехать летом в Серию А
- Влада Седан болела за Александра Зинченка в Лиге чемпионов с двумя верными фанатами. ФОТО
- Претенденты на Довбика, определено будущее Шабанова. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Кулач выходит на один уровень с Цыганковым. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Девушка дня. Очаровательная подруга молодого таланта Барсы, который вчера забил в Эль-Класико. ФОТО
- Алиссон сбрил усы после поражения Ливерпуля от Реала в Лиге чемпионов. ВИДЕО