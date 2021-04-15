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Тренер Руха: Ингулец - это силовая команда, поэтому, в такой же манере готовимся и мы

Премьер-лига
(1 голосов)

Рух в хорошем настроении готовится к Ингульцу

Тренер Руха: Ингулец - это силовая команда, поэтому, в такой же манере готовимся и мы

fcrukh.com

Новина українською

Старший тренер львовского "Руха" Александр Грицай поделился ожиданиями от матча 22-го тура УПЛ против "Ингульца".

"После трех поражений победа над "Минаем" добавила порцию положительных эмоций в коллективе, но эйфории нет.

Мы очень серьезно готовимся к матчу с "Ингульцом". Это силовая команда, поэтому, в такой же манере готовимся и мы. Единоборства, агрессия - это все "Ингулец", - резюмировал Грицай.

Напомним, что матч "Ингулец" – "Рух" состоится в воскресенье 18 апреля и начнется в 14:00.

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В статье: Александр Грицай Рух (Львов) Ингулец (Петрово)
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Источник:
ФК Рух

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