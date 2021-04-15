Директор Александрии: Планируем заниматься на нормальном уровне женским футболом

Директор " Александрии " Дмитрий Китаев рассказал о позиции клуба в вопросе расформирования молодежного чемпионата Украины.

"Ребята в U-21 уже в таком возрасте, когда нужно либо играть в основной команде, либо пробовать свои силы в первой или второй лигах. Это футболисты, которые должны уже играть на высшем уровне, а не в дубле. Если в 19 лет у игрока есть задатки хорошего футболиста, то он без проблем попадает в главную команду.

Мы не планируем заявлять в ПФЛ вторую команду, а вместо этого планируем заниматься на нормальном уровне женским футболом. Потому что это необходимо, к этому нужно приходить. Никто пока не понимает, как этим заниматься. Но это необходимо делать, никуда от этого не денешься.

В этом нет никакой финансовой выгоды в плане экономии, потому как мы планируем заниматься женской командой, как того требует регламент. Тут нет никакой экономии", – сказал Китаев.