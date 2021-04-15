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Директор Александрии: Планируем заниматься на нормальном уровне женским футболом

Премьер-лига
(1 голосов)

Вторую команду в ПФЛ клуб заявлять не собирается

Директор Александрии: Планируем заниматься на нормальном уровне женским футболом

womensfootball.com.ua

Новина українською

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев рассказал о позиции клуба в вопросе расформирования молодежного чемпионата Украины.

"Ребята в U-21 уже в таком возрасте, когда нужно либо играть в основной команде, либо пробовать свои силы в первой или второй лигах. Это футболисты, которые должны уже играть на высшем уровне, а не в дубле. Если в 19 лет у игрока есть задатки хорошего футболиста, то он без проблем попадает в главную команду.

Мы не планируем заявлять в ПФЛ вторую команду, а вместо этого планируем заниматься на нормальном уровне женским футболом. Потому что это необходимо, к этому нужно приходить. Никто пока не понимает, как этим заниматься. Но это необходимо делать, никуда от этого не денешься.

В этом нет никакой финансовой выгоды в плане экономии, потому как мы планируем заниматься женской командой, как того требует регламент. Тут нет никакой экономии", – сказал Китаев.

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В статье: ФК Александрия Дмитрий Китаев
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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dmitroj88
15.04.2021 в 17:54
Какое совпадение, там мировую звезду Ярмоленко пытаются куда-то пристроить, вот и вариант нарисовывается
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