Александрия выбирает нового маскота на замену Козаку

На протяжении многих лет маскотом " Александрии ", который поддерживал команду и заводил болельщиков на домашних матчах, был Козак.

Но сейчас клубный менеджмент решил сделать ребрендинг, а нынешнего маскота отправить "на пенсию".

Поэтому "Александрия" на своей Инстаграм-странице првоодит опрос болельщиков, каким они видят нового символа команды.

Свои идеи и пожелания болельщики могут писать в комментариях к посту ниже, либо в директ.