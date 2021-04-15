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Александрия выбирает нового маскота на замену Козаку
Козаку пора на пенсию?
fco.com.ua
На протяжении многих лет маскотом "
Но сейчас клубный менеджмент решил сделать ребрендинг, а нынешнего маскота отправить "на пенсию".
Поэтому "Александрия" на своей Инстаграм-странице првоодит опрос болельщиков, каким они видят нового символа команды.
Свои идеи и пожелания болельщики могут писать в комментариях к посту ниже, либо в директ.
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Динамiт (Василькiв)
15.04.2021 в 21:26
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