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Александрия выбирает нового маскота на замену Козаку

Премьер-лига
(1 голосов)

Козаку пора на пенсию?

Александрия выбирает нового маскота на замену Козаку

fco.com.ua

Новина українською

На протяжении многих лет маскотом "Александрии", который поддерживал команду и заводил болельщиков на домашних матчах, был Козак.

Но сейчас клубный менеджмент решил сделать ребрендинг, а нынешнего маскота отправить "на пенсию".

Поэтому "Александрия" на своей Инстаграм-странице првоодит опрос болельщиков, каким они видят нового символа команды.

Свои идеи и пожелания болельщики могут писать в комментариях к посту ниже, либо в директ.

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В статье: ФК Александрия
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Комментарии (1)
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Динамiт (Василькiв)
15.04.2021 в 21:26
Потрібний якийсь звір з довгим язиком ! Буде символізувати любов "Олександрії" до "Шахтаря"! Кожен матч з "Динамо" -- це бій насмерть,вирвані когті,ногті та зелена трава. А матч з "Шахтарем" -- марлезонский балет з засосами супернику в дупу ! Так що підійде мабуть мурахоїд. В нього не тільки язик довжелезний, а й довга й тонка морда !
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