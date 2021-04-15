Хавбек Руха: После победы над Минаем микроклимат в команде значительно улучшился

Полузащитник львовского " Руха " Андрей Кухарук поделился ожиданиями от матча 22-го тура УПЛ против "Ингульца".

"Микроклимат в коллективе сейчас значительно лучше после победы над "Минаем". Это была важная победа для нас.

Накануне матча с "Ингульцом" у всех хорошее настроение. Учитывая турнирную таблицу, это также важная игра для нас. Стремимся получить в этом противостоянии три очка.

"Ингулец" - это сыгранная команда. Тренер вместе со многими футболистами уже долго работают вместе. У них есть собственный стиль игры. Это очень неуступчивая команда. Будет интересно им противостоять" - резюмировал Кухарук