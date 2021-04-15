  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Руха: После победы над Минаем микроклимат в команде значительно улучшился
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Руха: После победы над Минаем микроклимат в команде значительно улучшился

Премьер-лига
(1 голосов)

На выходных Рух сыграет с Ингульцом

Хавбек Руха: После победы над Минаем микроклимат в команде значительно улучшился

fcrukh.com

Новина українською

Полузащитник львовского "Руха" Андрей Кухарук поделился ожиданиями от матча 22-го тура УПЛ против "Ингульца".

"Микроклимат в коллективе сейчас значительно лучше после победы над "Минаем". Это была важная победа для нас.

Накануне матча с "Ингульцом" у всех хорошее настроение. Учитывая турнирную таблицу, это также важная игра для нас. Стремимся получить в этом противостоянии три очка.

"Ингулец" - это сыгранная команда. Тренер вместе со многими футболистами уже долго работают вместе. У них есть собственный стиль игры. Это очень неуступчивая команда. Будет интересно им противостоять" - резюмировал Кухарук

Напомним, что матч "Ингулец" – "Рух" состоится в воскресенье 18 апреля и начнется в 14:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Андрей Кухарук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Рух

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...