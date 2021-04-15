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Хавбек Руха: После победы над Минаем микроклимат в команде значительно улучшился
На выходных Рух сыграет с Ингульцом
fcrukh.com
Полузащитник львовского "
"Микроклимат в коллективе сейчас значительно лучше после победы над "Минаем". Это была важная победа для нас.
Накануне матча с "Ингульцом" у всех хорошее настроение. Учитывая турнирную таблицу, это также важная игра для нас. Стремимся получить в этом противостоянии три очка.
"Ингулец" - это сыгранная команда. Тренер вместе со многими футболистами уже долго работают вместе. У них есть собственный стиль игры. Это очень неуступчивая команда. Будет интересно им противостоять" - резюмировал Кухарук
Напомним, что матч "Ингулец" – "Рух" состоится в воскресенье 18 апреля и начнется в 14:00.
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