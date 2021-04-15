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Лавриненко: Ничего страшного, что проиграли Заре. Им и Шахтер проиграл

Премьер-лига
(1 голосов)

Ингулец готовится к Руху

Лавриненко: Ничего страшного, что проиграли Заре. Им и Шахтер проиграл

ingulec.com

Новина українською

"Ингулец" готовится к матчу 22-го тура УПЛ против "Руха". Перед тренировкой к игрокам обратился главный тренер команды Сергей Лавриненко.

"Работаем и готовимся. Думаю, каждый из сам понимает, насколько важные оставшиеся матчи. Не скажу, что встреча с "Рухом" будет чем-то отличаться от какой-то другой. Такой же матч, такой же важный соперник, как и любой другой. Настраиваемся, в какой-то накрутке, накачке не вижу смысла. Уже опытные бойцы.

Ничего страшного не произошло – проиграли "Заре". Им и "Шахтер" проиграл. Сделаем выводы.

В этом матче у нас были огрехи с передачами. Самое неприятное, что в простых ситуациях отдавали мячи. Когда было давление со стороны "Зари" – мы выходили качественно. А когда нет рядом соперника – выходили некачественно", – сказал Лавриненко.

Напомним, что матч "Ингулец" – "Рух" состоится в воскресенье 18 апреля и начнется в 14:00.

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В статье: Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
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Источник:
ФК ІНГУЛЕЦЬ

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