Лавриненко: Ничего страшного, что проиграли Заре. Им и Шахтер проиграл

" Ингулец " готовится к матчу 22-го тура УПЛ против "Руха". Перед тренировкой к игрокам обратился главный тренер команды Сергей Лавриненко.

"Работаем и готовимся. Думаю, каждый из сам понимает, насколько важные оставшиеся матчи. Не скажу, что встреча с "Рухом" будет чем-то отличаться от какой-то другой. Такой же матч, такой же важный соперник, как и любой другой. Настраиваемся, в какой-то накрутке, накачке не вижу смысла. Уже опытные бойцы.

Ничего страшного не произошло – проиграли "Заре" . Им и "Шахтер" проиграл. Сделаем выводы.

В этом матче у нас были огрехи с передачами. Самое неприятное, что в простых ситуациях отдавали мячи. Когда было давление со стороны "Зари" – мы выходили качественно. А когда нет рядом соперника – выходили некачественно", – сказал Лавриненко.