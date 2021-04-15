UOL Esporte: Шахтер досрочно разорвет контракт с Тайсоном

"Шахтер" согласился досрочно разорвать контракт с бразильским полузащитником Тайсоном .

Как сообщает бразильское издание UOL, "горняки" готовы бесплатно отпустить Тайсона в "Интернасьонал", с которым у игрока уже есть устная договоренность.

Отмечается, что переход будет оформлен в ближайшие пару недель. Контракт стороны подпишут до лета 2023 года.

Напомним, что после конфликта с тренерским штабом, Тайсон был сослан в дубль "горняков". Ранее была информация, что больше за "Шахтер" футболист не сыграет.