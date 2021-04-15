  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. UOL Esporte: Шахтер досрочно разорвет контракт с Тайсоном
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

UOL Esporte: Шахтер досрочно разорвет контракт с Тайсоном

Премьер-лига
(3 голосов)

Мыльная опера близка к завершению

UOL Esporte: Шахтер досрочно разорвет контракт с Тайсоном

Шахтар / Автор невідомий

Новина українською

"Шахтер" согласился досрочно разорвать контракт с бразильским полузащитником Тайсоном.

Как сообщает бразильское издание UOL, "горняки" готовы бесплатно отпустить Тайсона в "Интернасьонал", с которым у игрока уже есть устная договоренность.

Отмечается, что переход будет оформлен в ближайшие пару недель. Контракт стороны подпишут до лета 2023 года.

Напомним, что после конфликта с тренерским штабом, Тайсон был сослан в дубль "горняков". Ранее была информация, что больше за "Шахтер" футболист не сыграет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
UOL Esporte

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
таврия19752009 (симферополь)
15.04.2021 в 19:19
А смысл идти на поводу тут осталось 2 месяца
Ответить
0
0
urik (Кривой Рог)
15.04.2021 в 19:42
Смысл в том, чтобы не уподобляться этому плаксивому гавн...ку . Пусть валит.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...