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UOL Esporte: Шахтер досрочно разорвет контракт с Тайсоном
Мыльная опера близка к завершению
Шахтар / Автор невідомий
"Шахтер" согласился досрочно разорвать контракт с бразильским полузащитником
Как сообщает бразильское издание UOL, "горняки" готовы бесплатно отпустить Тайсона в "Интернасьонал", с которым у игрока уже есть устная договоренность.
Отмечается, что переход будет оформлен в ближайшие пару недель. Контракт стороны подпишут до лета 2023 года.
Напомним, что после конфликта с тренерским штабом, Тайсон был сослан в дубль "горняков". Ранее была информация, что больше за "Шахтер" футболист не сыграет.
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