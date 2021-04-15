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Коноплянка выбыл до конца сезона, у Исмаили рецидив старой травмы

Премьер-лига
(1 голосов)

Новости из лазарета горняков

Коноплянка выбыл до конца сезона, у Исмаили рецидив старой травмы

shakhtar.com

Новина українською

Директор департамента медицины "Шахтера" Дмитрий Скибинский рассказал о кадровой ситуации в команде при подготовке к матчу 22-го тура с "Динамо".

"На данный момент индивидуально занимаются Евгений Коноплянка, который получил травму в сборной, и Исмаили – к сожалению, после начала тренировок он опять почувствовал боль в колене. Это один из вариантов течения его травмы после пластики крестообразной связки, которая была в прошлом году.

Восстановление может занять от недели до нескольких недель. Коноплянка, скорее всего, также не сыграет до конца сезона из-за травмы бедра. Все остальные на данный момент в общей группе", - сказал Скибинский.

Напомним, матч "Шахтер" – "Динамо" состоится 17 апреля в 19:30 в Киеве на НСК "Олимпийский".

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк) Исмаили
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Источник:
Shakhtar news

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Комментарии (2)
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Technical
15.04.2021 в 19:35
Схоже, Коноплянка на Євро таки не поїде...
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kalan-86 (Анкара)
15.04.2021 в 20:05
А навіщо він команді? На полі від нього більше шкоди ніж користі, та й в роздягальні його примітивні жарти вже нікому не потрібні. Хай себе десь в аматорах на пенсії самостверджує.
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