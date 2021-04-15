Коноплянка выбыл до конца сезона, у Исмаили рецидив старой травмы

Директор департамента медицины " Шахтера " Дмитрий Скибинский рассказал о кадровой ситуации в команде при подготовке к матчу 22-го тура с "Динамо".

"На данный момент индивидуально занимаются Евгений Коноплянка, который получил травму в сборной, и Исмаили – к сожалению, после начала тренировок он опять почувствовал боль в колене. Это один из вариантов течения его травмы после пластики крестообразной связки, которая была в прошлом году.

Восстановление может занять от недели до нескольких недель. Коноплянка, скорее всего, также не сыграет до конца сезона из-за травмы бедра. Все остальные на данный момент в общей группе", - сказал Скибинский.