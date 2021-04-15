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Коноплянка выбыл до конца сезона, у Исмаили рецидив старой травмы
Новости из лазарета горняков
shakhtar.com
Директор департамента медицины "
"На данный момент индивидуально занимаются Евгений Коноплянка, который получил травму в сборной, и Исмаили – к сожалению, после начала тренировок он опять почувствовал боль в колене. Это один из вариантов течения его травмы после пластики крестообразной связки, которая была в прошлом году.
Восстановление может занять от недели до нескольких недель. Коноплянка, скорее всего, также не сыграет до конца сезона из-за травмы бедра. Все остальные на данный момент в общей группе", - сказал Скибинский.
Напомним, матч "Шахтер" – "Динамо" состоится 17 апреля в 19:30 в Киеве на НСК "Олимпийский".
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