Белик: Каштру нужно хвататься за минимальный шанс

Бывший нападающий " Шахтера " Алексей Белик в контексте грядущего украинского классико поделился мнением о перспективах главного тренера "горняков" Луиша Каштру.

— Алексей, за сколько дней футболисты начинают думать о предстоящем дерби?

— По разному бывает, но, думаю, за несколько дней до дерби все внимание футболистов этих двух клубов сосредоточено на предстоящем матче. Не в обиду игрокам из других клубов, но именно в "Шахтере" и киевском "Динамо" собраны самые сильные футболисты. Конечно, все настроятся на предстоящую встречу. Все захотят доказать, что они самые сильные. Все без исключения игроки захотят показать себя в лучшем виде.

— В минувшем году горняки финишировали с рекордным отрывом в 23 очка. Сейчас впереди киевляне с 7-очковым отрывом. Что случилось за год?

— Думаю, что в первую очередь сказался фактор Луческу. Мистер выстроил игру команды в обороне. Мирча – требовательный тренер. У него на 50-70% никто не будет тренироваться. Это исключено. Мы видим, что зачастую, по ходу сезона, "Динамо" выгрызало очки. Постепенно у них появилась уверенность в собственных силах. Конечно, разница в игре "Динамо" в два последних сезонах заметна. Мы видим, как соперники создают мало моментов у ворот киевского клуба. Да, зачастую игра "Динамо" не выглядит ярко. Для подопечных Луческу сейчас самое главное – выиграть чемпионат Украины. А в следующем сезоне они еще прибавят.

— Что вы скажете о будущем Луиша Каштру. Его ждет важнейшая игра. Так?

— Безусловно. Для португальского специалиста это очень важный матч. Ему нужно хвататься за минимальный шанс. Они были чемпионами Украины в прошлом году с рекордным отрывом. Сейчас могут финишировать без единого трофея. Останется он или нет, после окончания сезона решит Ринат Ахметов.

Вариантов, как мы слышим, много. Тут и итальянские специалисты, и другие тренеры могут быть назначены на пост главного тренера "Шахтера". Посмотрим. Важная деталь. Летом 2021 года чемпион Украины напрямую попадает в группу Лиги чемпионов УЕФА. А это около 40 миллионов евро. Через год такого уже не будет. Чемпиону Украины необходимо будет стартовать с квалификации Лиги чемпионов. Так что на кону очень многое – и престиж, и большие деньги.