Шахтер победит Динамо. Помогут отсутствие Сидорчука и неудержимый Соломон

Уже в эту субботу донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сойдутся фейс-ту-фейс в главном матче сезона. Да, это украинское "классическое", по окончании которого мы получим ответы на все главные вопросы. Стоит ли ожидать интриги в последних четырех турах? Действительно ли "горняки" пошли на поправку? Сможет ли Луческу победить свою бывшую команду в чемпионате? Найдется ли хотя бы один человек, который сумеет заменить Сергея Сидорчука? И это лишь наиболее банальные вопросы, которые первыми приходят в голову.

На данную минуту, шансы на победу у команд примерно равные. Между ними громадный отрыв в таблице (семь очков на финише - это очень много), но он (отрыв) скорее говорит о стабильности и нацеленности "Динамо", но не о том, что они сильнее "горняков" в отдельно взятом матче. Нам кажется, что в ближайшую субботу именно коллектив Каштру подходит к матчу в статусе небольшого фаворита и ниже мы попробуем аргументировать свою точку зрения.

Последний шанс на спасение

Донецкий "Шахтер" по всем статьям проваливает нынешний сезон. "Горняков" можно сравнить с безалаберным гроссмейстером, который, будучи фаворитом, большую часть шахматной партии валял дурака, терял свои фигуры, но в конце, оставшись с тремя пешками и слоном, всеми силами пытается поставить мат сопернику. Матч в субботу - последняя попытка это сделать. Поражение или даже ничья будут означать окончательное фиаско, в то время как победа подарит шанс на спасение. Шанс призрачный, но это лучше, чем ничего. Потому с мотивацией проблем быть не должно.

У "Динамо" обратная ситуация. Несмотря на весь опыт Луческу, который уже успел заявить, что его команда настраивается только на победу , футболисты могут выйти с мыслью о том, что даже ничья будет приемлемым результатом. Подобная мысль может стать губительной, ведь как гласит футбольная мудрость: "Как только начнешь защищать результат ничейный, так сразу и проиграешь".

"Шахтеру" отступать некуда. По идеи, именно в эту субботу мы должны увидеть лучшую версию "горняков", которые с первой и до последней секунды будут нацелены на то, чтобы добыть положительный результат. И если Каштру сможет добиться от своих игроков правильного отношения к делу, то у "Динамо" возникнут проблемы. Очень серьезные проблемы.

Центр поля за "горняками"

Тарас Степаненко и Сергей Сидорчук во многом похожи. Оба - играют на одинаковой позиции, оба - лидеры в центре поля, оба - незаменимы в своих клубах. Потеря любого из них становится серьезной проблемой как для "Шахтера", так и для киевского "Динамо". Тарас совсем недавно залечил свою травму, дважды появлялся в старте и готов к ответственному матчу в субботу, в то время, как Сергей перебрал желтых карточек и не сможет принять участие в "классическом". Да, это всего лишь один игрок, но для "Динамо" его потеря может стать ключевой.

Можно сколько угодно говорить о качестве игры Сергея, который умеет обрезаться при передачах или в любой момент наработать на удаление, однако не стоит забывать, что он - капитан и лидер, который в нужные моменты может повести команду за собой. Кто не верит, пересмотрите игру против "Днепра-1". Другого подобного игрока у Луческу сейчас просто нет. При всех положительных качествах Цыганкова, Шапаренко или Буяльского - они не вожаки и не смогут взять на себя все функции Сидорчука. Что вы говорите, есть Андриевский и Шепелев? Звучит неубедительно.

У "Шахтера" с центром поля полный порядок. Степаненко вернулся, Майкон наконец-то покинул опорную зону, чтобы играть чистую "восьмерку", а Патрик, несмотря на свою медлительность, всегда может перевернуть ход любого матча одним пасом в нужную зону. Пока что, перевес в центре поля на стороне "горняков" и именно победа на этом участке поля, вполне вероятно, станет решающей.

Надежда на нового лидера

Даже в теперешнее время, когда все видят слабости "горняков" во многих компонентах игры, в команде все равно есть свой лидер, на которого должны равняться остальные. Это Манор Соломон. Израильтянин сейчас набрал хороший ход, забив пять голов в четырех встречах. Также не забудьте прибавить к этому гол+пас в футболке своей национальной сборной и на выходе получится интересная картинка. Соломон - лучший футболист УПЛ за последний месяц. Звучит громко, но стоит только взглянуть на количество и качество его точных ударов, как все становится на свои места.

⚽️⚽️ Дубль Манора Соломона в последнем матче «Шахтера» в марте.



Какой гол вам понравился больше? pic.twitter.com/fjA4CGdhpP — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 23, 2021

Такому быстрому росту Соломона способствовала история с уходом Тайсона. Каштру в первых матчах 2021-го пренебрегал Манором, ставя того на правый фланг атаки, тем самым освобождая место для экс-капитана слева. Там Соломон чувствовал себя не в своей тарелке, но как только Тайсон сказал клубу: "Ариведерчи", Манор быстро застолбил за собой привычную позицию и стал показывать такой уровень футбола, который уже не позволит усадить его на скамейку запасных.

Не важно, кто выйдет на правом крыле защиты у "Динамо": Кендзера, Тымчик или Караваев - любому из них будет непросто на протяжении всего матча следить за активным Соломоном. Понимает это и сам Луческу, а потому перебросит часть сил именно в опасную зону, в надежде обезвредить главное оружие Луиша Каштру. Вот только Соломон сейчас шикарен, и сделать это будет не так и просто.

Жуниор Мораес снова забивает

Большую часть нынешнего сезона донецкому "Шахтеру" приходилось играть вдесятером. Мораес очень тяжело набирал форму после прошлой кампании, затем переболел COVID-19 и процесс восстановления серьезно затянулся. О чем тут говорить, если за стартовые 22 игры он забил пять голов. Последние же матчи говорят о восстановления единственного нападающего "Шахтера" - он снова полон сил и уже отметился четырьмя точными ударами. С таким темпом еще и за Золотую Бутсу побороться сможет.

Фактор Мораеса крайне важен перед матчем в субботу. Все знают, что Жуниор три года играл за "Динамо", а потому любая встреча со своей бывшей командой для бразильского украинца - особенная. О его мотивации лишний раз говорить не стоит, но, если кто не верит, мы подтвердим это цифрами - он 12 раз успел сыграть против киевлян, забил пять голов, а также трижды ассистировал партнерам. Что интересно, в обоих матчах этого сезона против столицы он не уходил с поля без забитого гола.

Многие могут сказать, что глупо судить о нынешней форме Мораеса по играм против "Ворсклы" и "Мариуполя". Это действительно справедливо, но не стоит забывать, что самое главное для форварда - это голы. И сейчас Мора их нашел, благодаря чему почувствовал уверенность, которая поможет ему снова приблизиться к уровню прошлого сезона. Или хотя бы около него. А это, в паре с немалой мотивацией в игре против киевлян, становится смертельно опасным оружием. Защитникам "Динамо" стоит приготовиться.

Судьба может подшутить над Луческу

Прочитав данный тезис, многие закроют статью, назвав автора глупым. Но вы не торопитесь. Мирча Луческу - великий тренер и вряд ли кто-то решится оспорить подобное, но несмотря на все свои заслуги и выигранные титулы, многие его недолюбливают, ведь румынский специалист очень часто бывает недоволен судейством, соперником, качеством газона и тд. Стоит ему только проиграть, как сразу найдется целая очередь из виноватых. Судьба все это помнит и очень часто оборачивает его слова против него самого. Примеров хватает.

Вспомните матч первого круга, когда "Динамо" проиграло "Шахтеру" 0:3. Часть игроков столицы не смогла сыграть из-за COVID-19, а сам наставник сказал следующее : "Сегодня выиграл COVID, но проиграл fair play. Я бы никогда не играл в таких условиях важный матч, даже если бы представлял другую сторону". Прошло всего четыре месяца и вот уже "Динамо" встречается с "Брюгге" в Лиге Европы, у которого точно так же половина команды не играет из-за вспышки коронавируса. Луческу, в фирменном стиле, об этом лишний раз предпочел не вспоминать.

В субботу, как нам кажется, судьба снова подшутит над опытным наставником. Когда в сезоне 2015/16, который был для румына последним в "Шахтере", донецкий клуб проиграл чемпионство, при этом дважды обыграв "Динамо" 3:0, Луческу был уверен, что не может быть чемпионом команда, которая не обыгрывает основного конкурента. И вот теперь сам Мирча Михайлович на пути к тому, чтобы дважды проиграть "Шахтеру", но при этом выиграв золото. Как вы считаете, будет ли он считать себя настоящим чемпионом? Правильный ответ - да, будет.

У "Шахтера" есть все шансы обыграть "Динамо" в эту субботу, доказав при этом, что они все еще находятся в чемпионской гонке. Да, отыграть четыре очка за четыре тура в УПЛ не так и просто, но это не выглядит невозможной задачей. "Горняки" впервые за последние месяцы стали показывать более-менее смотрибельный футбол, а часть игроков находятся в очень неплохой форме. Теперь "Шахтеру" осталось доказать преимущество на поле, обыграв "Динамо" во второй раз в нынешней кампании. Если же этого не случится, даже самые ярые болельщики клуба признают провальность текущего сезона и необходимость скорейших перемен.

Фото - ФК "Шахтер"