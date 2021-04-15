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Забарный вернулся к тренировкам с Динамо
Защитнику делали репозицию носа
fcdynamo.kiev.ua
Защитник "
Об этом сообщил сам футболист:
"Чувствую себя нормально. Мне вправили нос, и сейчас уже готовлюсь вместе с командой. Процедура была неприятной и немного болезненной, но, можно сказать, что лор вправил нос хорошо, как и был", - сказал Забарный.
Напомним, что Забарный получил травму в матче 21-го тура "Днепром-1" (2:0), после чего игроку пришлось делать репозицию носа.
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Источник:ФК Динамо
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