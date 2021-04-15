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Забарный вернулся к тренировкам с Динамо

Премьер-лига
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Защитнику делали репозицию носа

Забарный вернулся к тренировкам с Динамо

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Защитник "Динамо" Илья Забарный вернулся к тренировкам с командой.

Об этом сообщил сам футболист:

"Чувствую себя нормально. Мне вправили нос, и сейчас уже готовлюсь вместе с командой. Процедура была неприятной и немного болезненной, но, можно сказать, что лор вправил нос хорошо, как и был", - сказал Забарный.

Напомним, что Забарный получил травму в матче 21-го тура "Днепром-1" (2:0), после чего игроку пришлось делать репозицию носа.

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В статье: Динамо (Киев) Илья Забарный
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Источник:
ФК Динамо

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