Забарный вернулся к тренировкам с Динамо

Защитник " Динамо " Илья Забарный вернулся к тренировкам с командой.

Об этом сообщил сам футболист:

"Чувствую себя нормально. Мне вправили нос, и сейчас уже готовлюсь вместе с командой. Процедура была неприятной и немного болезненной, но, можно сказать, что лор вправил нос хорошо, как и был", - сказал Забарный.