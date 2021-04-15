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Забарный: Не назвал бы матч с Шахтером чемпионским
Защитник Динамо вернулся к тренировкам после травмы
shakhtar.com
Защитник "
- Можно ли назвать матч против "Шахтера" чемпионским?
- Каждый матч для нас очень важный, мы не делим игры по уровню ответственности. Поединок с "Шахтером" – так же важен для нас, как и все, которые были до него. Поэтому не назвал бы этот матч чемпионским, готовимся как обычно.
- Для Мирчи Луческу этот матч будет принципиальным, как и для всей команды…
- Все понимают, что это очень принципиальная игра, и отдавать очки мы не собираемся. Будем выходить и доказывать все на футбольном поле.
- Мог бы назвать этот матч с "Шахтером" одним из самых важных на данном этапе своей карьеры?
- Я участвовал во многих важных матчах – и в Лиге чемпионов, и за сборную Украины. Поэтому не хочу делить эти игры. Для меня важны все поединки. Мне, как молодому игроку, нужно набираться опыта и из каждого матча выносить что-то новое для себя.
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