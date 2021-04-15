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Забарный: Не назвал бы матч с Шахтером чемпионским

Премьер-лига
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Защитник Динамо вернулся к тренировкам после травмы

Забарный: Не назвал бы матч с Шахтером чемпионским

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Динамо" Илья Забарный который вернулся к тренировкам после травмы носа, поделился ожиданиями от матча против "Шахтера" в 22-м туре УПЛ.

- Можно ли назвать матч против "Шахтера" чемпионским?

- Каждый матч для нас очень важный, мы не делим игры по уровню ответственности. Поединок с "Шахтером" – так же важен для нас, как и все, которые были до него. Поэтому не назвал бы этот матч чемпионским, готовимся как обычно.

- Для Мирчи Луческу этот матч будет принципиальным, как и для всей команды…

- Все понимают, что это очень принципиальная игра, и отдавать очки мы не собираемся. Будем выходить и доказывать все на футбольном поле.

- Мог бы назвать этот матч с "Шахтером" одним из самых важных на данном этапе своей карьеры?

- Я участвовал во многих важных матчах – и в Лиге чемпионов, и за сборную Украины. Поэтому не хочу делить эти игры. Для меня важны все поединки. Мне, как молодому игроку, нужно набираться опыта и из каждого матча выносить что-то новое для себя.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Шахтёр - Динамо Илья Забарный
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Источник:
ФК Динамо

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