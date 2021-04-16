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Палкин: Клубный телеканал - один из серьезных атрибутов Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Клубному телеканалу Шахтера исполнился один год

Палкин: Клубный телеканал - один из серьезных атрибутов Шахтера

XSport

Новина українською

Ровно год назад, 15 апреля 2020-го, "Шахтер" запустил клубный телеканал. Работу проекта оценил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

– Прежде всего хочу сказать, что у нашего клуба есть миссия – устанавливать новые границы и стандарты совершенства в футболе. Создание канала – об этом. Мы были первым клубом в стране, запустившим футбольный клубный канал. Это по большому счету говорит о сути нашего клуба: мы устанавливаем новые границы и стандарты совершенства в футболе не только на поле, но и вне его. Клубное телевидение – об этом. Прошел год, проделана большая работа. Хотел бы поздравить всех журналистов, всех тех, кто находится за кадром. Если год назад мы начинали просто с архивного видео, то сегодня – много интересных программ, очень много новостей о жизни клуба, прямые трансляции U19 и U21, трансляции нашей первой команды на следующий день после тура. Нам еще предстоит многое сделать, но за этот год мы проделали очень большую работу. Хочу еще раз всех поздравить и поблагодарить за работу. Но самое главное – это оценка наших болельщиков. Я хочу пожелать всем, чтобы нас смотрело как можно больше людей, как можно больше наших болельщиков, чтобы мы составили серьезную конкуренцию ведущим спортивным каналам нашей страны.

– Насколько важно для имиджа клуба иметь собственный телеканал?

– Это один из серьезных атрибутов. Сегодня много разных видов медиа, в основном они крутятся вокруг интернета: YouTube, Telegram-каналы и так далее. Но телевидение – это телевидение. Оно дает больше возможности показать эмоции, которые существуют в футболе. К сожалению, Telegram-канал или тот же YouTube порой не совсем это может передать. Потому телевидение живет и будет жить. Для нас это большой шаг в истории развития – запуск клубного канала. Год назад, я считаю, произошло очень серьезное событие, которое сегодня мы уже празднуем как свершившийся факт, как созданный продукт, канал, который показывает интересные программы, а это самое главное.

– Какие планы по развитию?

– Чтобы нас смотрели, нужно всегда быть на волне, нужно придумывать что-то новое, нужно, чтобы в кадре появлялись новые лица, новые идеи, а мы всегда были в курсе, чувствовали, что сегодня происходит в спортивном медиапространстве. Если мы будем это делать и идти в ногу со временем, то у нас все получится.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
16.04.2021 в 00:16
клубний канал - непотрібні понти, які ніхто не дивиться, інструмент викачки Ахметовських грошей
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