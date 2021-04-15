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Маркетинговый директор Шахтера: 3 доллара за PPV-трансляцию матча с Динамо - это не оптимальная цена

Премьер-лига
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Горняки организовывают PPV-трансляцию матча для зарубежных пользователей

Маркетинговый директор Шахтера: 3 доллара за PPV-трансляцию матча с Динамо - это не оптимальная цена

Олександра Гливинскього

Новина українською

Маркетинговый директор "Шахтера" Александр Мамалыга рассказал о трансляции матча 22-го тура с "Динамо" для зарубежных пользователей, которую клуб организует по системе pay-per-view.

"Мы смотрим на украинский, английский и португальский комментарии. После трансляции увидим, сколько людей ее посмотрели, и на каких языках. После этого мы сможем принимать следующие решения насчет увеличения количества языков или их ротации. Это будет результатом нашего теста. Посмотрим, что мы сможем сделать.

3 доллара – это не оптимальная цена. Если говорить о Бразилии, то цена немного высокая. Мы не ожидаем значительных продаж, это технический тест для нас. Цена формировалась с точки зрения сетапа самого подкаста и расходов, связанных с привозом комментаторов.

Мы также смотрим на Канаду и США. Там нет каких-то маркетинговых значительных активностей, потому что у нас не было времени на их подготовку. Мы общаемся с диаспорой, смотрим на заинтересованность людей. И будем смотреть на показатели, которые увидим непосредственно на сайте, на котором будет транслироваться матч. Посмотрим, сколько людей придет на сайт, что они будут там делать, будет ли им это интересно. В зависимости от этого мы будем смотреть, какие продукты и матчи мы будем продавать в следующем сезоне", – сказал Мамалыга.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Шахтёр - Динамо
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