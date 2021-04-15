Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маркетинговый директор Шахтера: 3 доллара за PPV-трансляцию матча с Динамо - это не оптимальная цена
Горняки организовывают PPV-трансляцию матча для зарубежных пользователей
Олександра Гливинскього
Маркетинговый директор "Шахтера" Александр Мамалыга рассказал о трансляции матча 22-го тура с "Динамо" для зарубежных пользователей, которую
"Мы смотрим на украинский, английский и португальский комментарии. После трансляции увидим, сколько людей ее посмотрели, и на каких языках. После этого мы сможем принимать следующие решения насчет увеличения количества языков или их ротации. Это будет результатом нашего теста. Посмотрим, что мы сможем сделать.
3 доллара – это не оптимальная цена. Если говорить о Бразилии, то цена немного высокая. Мы не ожидаем значительных продаж, это технический тест для нас. Цена формировалась с точки зрения сетапа самого подкаста и расходов, связанных с привозом комментаторов.
Мы также смотрим на Канаду и США. Там нет каких-то маркетинговых значительных активностей, потому что у нас не было времени на их подготовку. Мы общаемся с диаспорой, смотрим на заинтересованность людей. И будем смотреть на показатели, которые увидим непосредственно на сайте, на котором будет транслироваться матч. Посмотрим, сколько людей придет на сайт, что они будут там делать, будет ли им это интересно. В зависимости от этого мы будем смотреть, какие продукты и матчи мы будем продавать в следующем сезоне", – сказал Мамалыга.
Популярное сейчас
- Болельщики Динамо смогут посетить матч 1/2 Кубка Украины с Агробизнесом
- В УПЛ объяснили причину прекращения чемпионата U-21
- УЕФА может изменить правило выездного гола
- (Анти) Герой футбольного дня. Екатерина Монзуль
- Девушка дня. Очаровательная подруга молодого таланта Барсы, который вчера забил в Эль-Класико. ФОТО
- Девушка дня. Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом. ФОТО