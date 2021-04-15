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Святослав Сирота: Динамо сделало правильный выбор, пригласив Луческу, Шахтер с Каштру — ошибся

Премьер-лига
(1 голосов)

Все ждут очной дуэли

Святослав Сирота: Динамо сделало правильный выбор, пригласив Луческу, Шахтер с Каштру — ошибся

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Бывший голкипер "Динамо" и "Днепра" Святослав Сирота поделился ожиданиями от матча "Шахтера" против киевлян в 22-м туре УПЛ.

"На данном этапе, безусловно, даже несмотря на кадровые потери, фаворитом является "Динамо". Хотя всего год назад ситуация была кардинально противоположной, но это футбол и все может случиться.

Принципиальная разница была в назначениях новых тренеров. "Динамо" сделало правильный выбор, "Шахтер" — ошибся. Все видят значительный регресс в выступлениях "Шахтера", а, соответственно, у "Динамо" все наоборот", - сказал Сирота.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" состоится в субботу 17 апреля в Киеве на "Олимпийском" и начнется в 19:30.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Святослав Сирота Шахтёр - Динамо
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Комментарии (1)
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aleks68
16.04.2021 в 00:21
а что ещё может сказать бывший голкипер динамо?посмотрим что будет с дырявыми после цыгана.дедушка старый и очень жадный,за хорошие деньги готов на всё.пока радуйтесь и кричите ура.
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