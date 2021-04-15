Святослав Сирота: Динамо сделало правильный выбор, пригласив Луческу, Шахтер с Каштру — ошибся

Бывший голкипер "Динамо" и "Днепра" Святослав Сирота поделился ожиданиями от матча "Шахтера" против киевлян в 22-м туре УПЛ.

"На данном этапе, безусловно, даже несмотря на кадровые потери, фаворитом является "Динамо". Хотя всего год назад ситуация была кардинально противоположной, но это футбол и все может случиться.

Принципиальная разница была в назначениях новых тренеров. "Динамо" сделало правильный выбор, "Шахтер" — ошибся. Все видят значительный регресс в выступлениях "Шахтера", а, соответственно, у "Динамо" все наоборот", - сказал Сирота.