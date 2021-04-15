Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тесты на COVID, тренировка и заезд на базу - как Динамо готовится к Шахтеру
Киевляне продолжат подготовку к важнейшему матчу
fcdynamo.kiev.ua
Киевское "
Сегодня день начался с плановых тестов на COVID-19 и медосмотра, а после обеда и отдыха игроков ждало длительное теоретическое занятие.
Традиционно команда начала занятие с активной разминки, затем последовала основная работа, которая по большей мере носила тактический характер.
В пятницу динамовцы продолжат подготовку к матчу с "Шахтером", собравшись на "заезд" на базе, а в субботу за два часа до встречи отправятся на свою домашнюю арену - НСК "Олимпийский".
Напомним, матч "Шахтер" - "Динамо" начнется в 19:30.
Популярное сейчас
- Болельщики Динамо смогут посетить матч 1/2 Кубка Украины с Агробизнесом
- Гендиректор Олимпика: Не планируем создавать дубль и заявляться на ПФЛ
- Резиновый стадион. К годовщине рекорда посещаемости еврокубковых матчей
- Денисов: Именно Луческу, проиграв с Шахтером чемпионат, сказал, что Динамо ни одной очной встречи не выиграло
- Влада Седан болела за Александра Зинченка в Лиге чемпионов с двумя верными фанатами. ФОТО
- Девушка дня. Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом. ФОТО