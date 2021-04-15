  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тесты на COVID, тренировка и заезд на базу - как Динамо готовится к Шахтеру
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тесты на COVID, тренировка и заезд на базу - как Динамо готовится к Шахтеру

Премьер-лига
(2 голосов)

Киевляне продолжат подготовку к важнейшему матчу

Тесты на COVID, тренировка и заезд на базу - как Динамо готовится к Шахтеру

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Киевское "Динамо" готовится к матчу 22-го тура УПЛ, в котором команда Мирчи Луческу встретится с донецким "Шахтером".

Сегодня день начался с плановых тестов на COVID-19 и медосмотра, а после обеда и отдыха игроков ждало длительное теоретическое занятие.

Традиционно команда начала занятие с активной разминки, затем последовала основная работа, которая по большей мере носила тактический характер.

В пятницу динамовцы продолжат подготовку к матчу с "Шахтером", собравшись на "заезд" на базе, а в субботу за два часа до встречи отправятся на свою домашнюю арену - НСК "Олимпийский".

Напомним, матч "Шахтер" - "Динамо" начнется в 19:30.

Тесты на COVID, тренировка и заезд на базу - как Динамо готовится к Шахтеру - изображение 1Тесты на COVID, тренировка и заезд на базу - как Динамо готовится к Шахтеру - изображение 2Тесты на COVID, тренировка и заезд на базу - как Динамо готовится к Шахтеру - изображение 3Тесты на COVID, тренировка и заезд на базу - как Динамо готовится к Шахтеру - изображение 4Тесты на COVID, тренировка и заезд на базу - как Динамо готовится к Шахтеру - изображение 5Тесты на COVID, тренировка и заезд на базу - как Динамо готовится к Шахтеру - изображение 6Тесты на COVID, тренировка и заезд на базу - как Динамо готовится к Шахтеру - изображение 7
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Шахтёр - Динамо
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...