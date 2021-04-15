Тесты на COVID, тренировка и заезд на базу - как Динамо готовится к Шахтеру

Киевское " Динамо " готовится к матчу 22-го тура УПЛ, в котором команда Мирчи Луческу встретится с донецким "Шахтером".

Сегодня день начался с плановых тестов на COVID-19 и медосмотра, а после обеда и отдыха игроков ждало длительное теоретическое занятие.

Традиционно команда начала занятие с активной разминки, затем последовала основная работа, которая по большей мере носила тактический характер.

В пятницу динамовцы продолжат подготовку к матчу с "Шахтером", собравшись на "заезд" на базе, а в субботу за два часа до встречи отправятся на свою домашнюю арену - НСК "Олимпийский".

Напомним, матч "Шахтер" - "Динамо" начнется в 19:30.