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Эксперт: УАФ упорно назначает на все ключевые матчи исключительно Монзуль, не понимая, что этим унижает арбитров-мужчин
Но Екатерина должна справиться с матчем
Центральный поединок 22 тура УПЛ, в котором сойдутся "Шахтер" и "Динамо",
Авторитетный футбольный эксперт, известный в прошлом рефери Мирослав Ступар так прокомментировал это назначение.
"Я ничего не имею против Екатерины Монзуль, но, убежден, что с этим поединком без особого труда справились бы еще с полдюжины отечественных рефери. Тем более, с помощью системы VAR, которая будет задействована на матче в столице. Но руководство Комитета арбитров УАФ почему-то упорно назначает на все ключевые поединки исключительно Монзуль, не понимая , что этим унижает арбитров-мужчин. Все же, надеюсь, что с помощью "суфлера" у Екатерины не должно в субботу возникнуть проблем.
Что касается непосредственно поединка, то, на мой взгляд, он завершится вничью. Несмотря на отсутствие капитана команды – Сергея Сидорчука, динамовцы сумеют добиться нужного результата. Важно, что благодаря их тренеру Mирче Луческу в действиях киевлян уже чувствуется мысль, в случае необходимости они могут сыграть рационально, но если нужно, то взвинтят темп и удивят соперника четко разыгранными комбинациями. К тому же, преимущество в семь очков позволит киевлянам действовать раскрепощено в отличие от "горняков", на которых будет давить результат. То, что нас ждет интересное противостояние – уверен", - сказал Ступар.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" состоится в субботу 17 апреля в Киеве на "Олимпийском" и начнется в 19:30.
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