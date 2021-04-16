Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
22-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Расписание трансляций ближайшего тура УПЛ
theconversation.com
Уже сегодня, в пятницу, стартует очередной, 22-й тур
14 команд сыграют семь матчей, в одном из которых в чемпионской битве сойдутся Шахтер и Динамо, ну а мы традиционно даем вам расписание поединков с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.
Пятница, 16 апреля
17:00 Львов — Александрия — Футбол 1
Суббота, 17 апреля
14:00 Минай — Десна — Футбол 2
17:00 Ворскла — Заря — Футбол 2
19:30 Шахтер — Динамо — Футбол 1
Воскресенье, 18 апреля
14:00 Ингулец — Рух — Футбол 1
17:00 Мариуполь — Олимпик — Футбол 1
19:30 Колос — Днепр-1 —. Футбол 1
Популярное сейчас
- Вторая лига. И все же Ужгород и Карпаты? Ничья в матче Диназа и Подолья (1:1)
- Болельщики Динамо смогут посетить матч 1/2 Кубка Украины с Агробизнесом
- Шахтер - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Денисов: Именно Луческу, проиграв с Шахтером чемпионат, сказал, что Динамо ни одной очной встречи не выиграло
- Настоящий кормилец. Евгений Селезнев варит постный борщ для своей семьи. ВИДЕО
- Девушка дня. Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом. ФОТО