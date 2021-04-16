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22-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

Премьер-лига
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Расписание трансляций ближайшего тура УПЛ

22-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

theconversation.com

Новина українською

Уже сегодня, в пятницу, стартует очередной, 22-й тур УПЛ, который пройдет на протяжении всего уик-энда.

14 команд сыграют семь матчей, в одном из которых в чемпионской битве сойдутся Шахтер и Динамо, ну а мы традиционно даем вам расписание поединков с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.

Пятница, 16 апреля

17:00 Львов — Александрия — Футбол 1

Суббота, 17 апреля

14:00 Минай — Десна — Футбол 2

17:00 Ворскла — Заря — Футбол 2

19:30 Шахтер — Динамо — Футбол 1

Воскресенье, 18 апреля

14:00 Ингулец — Рух — Футбол 1

17:00 Мариуполь — Олимпик — Футбол 1

19:30 Колос — Днепр-1 —. Футбол 1

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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