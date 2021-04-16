Виктор Грачев: Если Динамо проиграет Шахтеру, то это будет мнимое чемпионство

Бывший нападающий "Шахтера" Виктор Грачев, который вместе с донецким клубом дважды выигрывал Кубок СССР, поделился ожиданием от предстоящего Классического и оценил перспективы "горняков" на будущее

- Что вы ожидаете от предстоящего поединка?

- Думаю, со стороны "Динамо" будет выжидательная позиция - игра от обороны. Ведь им спешит некуда, их устраивает даже ничья. "Шахтеру" нужно атаковать, раскрываться, и быть на чеку, чтобы не нарваться на контратаки. Киевляне научились хорошо сидеть в засаде и словно охотник выжидать… Ведь под подбору футболистов они с сильными соперниками не могут играть первым номером, не готовы вести позиционно-атакующие действия и завладеть инициативой. А вот в контратаках с быстрым завершением, с вертикальными передачами и вбеганием в свободные зоны и штрафную они могут добиваться результата. Если вспомнить все их матчи в еврокубках, то они применяли именно такую тактику: плотная игра в защите, насыщение пространства и все игроки находятся за линией мяча, а впереди как получится. Думаю, такой же стиль мы увидим и в субботу. Если они рискнут играть первым номером, а это вряд ли мы увидим, то никаких шансов у них не будет. Ждем красивой игры и финала завершающего чемпионата. Желаю победы "Шахтеру". Но по игре меня терзают сомнения, кто должен быть чемпионом? Турнирную таблицу мы видим, а вот по игре сложно сказать…

- Насколько реальна победа "Шахтера"?

- Если бы не верил, то не играли бы 12 лет в "Шахтере". Верю всегда. Даже притом раскладе, какой есть сегодня. Буду болеть и переживать за родной клуб! Семь очков расстояние между командами перед Классико - давно такого не было. Сказать, что "Шахтер" проводит неудачный сезон нельзя. Дошли до 1/8 финала Лиги Европы, в Лиге чемпионов дважды обыграли "Реал", дважды не проиграли "Интеру" и все это можно занести в актив. Да, неудачно выступают в чемпионате, и на это есть объективные причины: где-то была недооценка соперников, некоторые футболисты выпадали временами из-за коронавируса. Часто соперники "Шахтера" были хорошо стимулированы. И вот субботняя игра покажет, есть ли у "Шахтера" потенциал на новые свершения или обратно в яму. Если есть команда "Шахтер", она должна обыграть "Динамо". А если не смогут сделать этого, значит все закономерно, и они подтвердят реальность чемпионства киевлян. В случае победы "горняков" я буду первым говорить, что динамовцы станут чемпионами благодаря удачным стечением обстоятельств. Если они еще станут!

- А вы еще сомневаетесь, что даже в случае поражения "Динамо" не возьмет первое место?

- Да, будет сложно отыграть четыре очка в оставшихся четырех матчах. Не вижу соперников для уровня киевского "Динамо". Это раз. Во-вторых, Луческу знает наш чемпионат вдоль и поперек, все ходы и выходы потайных троп, как это довести до ума и логического завершения. Но здесь вопрос только к "Шахтеру". Как можно растерять столько очков и преимущество? В "Динамо" ничего не изменилось, все те же играют футболисты, единственно немного добавилось игровой дисциплины и порядка на поле, а также функциональной подготовки и больше ничего. Команда двигается 90 минут, вопросов нет. В мастерстве игроки не прибавили, игра какая была, такой и остается. Плюс, сильно прибавили в тактике.

- "Динамо" стало сильнее, или "Шахтер" сдал позиции?

- "Шахтер" не столько сдал, сколько не ожидал таких вещей, что против них команды буду биться не на жизнь, а на смерть, "умирая" на поле. Если раньше команды выходили обреченные, и думали, как бы не пропустить много мячей, то сегодня они бьются, не испытывая никакой боязни перед "горняками". Команды радуются после победы, как будто они выиграли чемпионат Европы. Как я сказал выше, они получают приличное вознаграждение от заинтересованной стороны, вроде у них одна задача, вырвать свой куш, а затем этой команды в дальнейшем и не видно в чемпионате.

- Есть ли у "Шахтера" оптимистические перспективы?

- Как бы там ни было, перезагрузка должна произойти. Это прекрасно понимают и президент, и генеральный директор. Многое будет зависеть, кто будет главным тренером? Продлят ли с Каштру контракт? Если все-таки придет новый наставник, то каким будет его видение игры, комплектация команды, и готов ли на это клуб. Будут ли доверять молодым игрокам, или уклон сделают на легионеров, и много других сложных вопросов. А предстоящий матч должен подтвердить, в состоянии ли "Шахтер" собраться, дать бой и обыграть "Динамо". Они должны, а не киевляне, доказывать кто у нас сильнее в чемпионате. Это принципиальнейший матч, который расставит в дальнейшем все позиции в чемпионате. Тут стоит вопрос о своем самоутверждении и задачах на следующий сезон. Не может чемпион страны проиграть две игры своему ближайшему конкуренту. Если киевляне проиграют, то это будет мнимое чемпионство. "Динамо" воспользовалось и получило выгоду даже из внутрикомандных передряг. "Шахтер" сам отдал чемпионство, поэтому претензии только к себе. Чемпионат провален и упущена прямая путевка в Лигу чемпионов. Нужно все исправлять, и отправной точкой станет именно поединок в классическом противостоянии.

Напомним, матч "Шахтер" - "Динамо" состоится в субботу, 17 апреля. Начало игры в 19:30. На UA-Футбол будет текстовая и аудио трансляции поединка.