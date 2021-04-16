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Виктор Грачев: Если Динамо проиграет Шахтеру, то это будет мнимое чемпионство

Премьер-лига
(4 голосов)

Легенда Шахтера дразнит киевлян накануне Классического

Виктор Грачев: Если Динамо проиграет Шахтеру, то это будет мнимое чемпионство

Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший нападающий "Шахтера" Виктор Грачев, который вместе с донецким клубом дважды выигрывал Кубок СССР, поделился ожиданием от предстоящего Классического и оценил перспективы "горняков" на будущее

- Что вы ожидаете от предстоящего поединка?

- Думаю, со стороны "Динамо" будет выжидательная позиция - игра от обороны. Ведь им спешит некуда, их устраивает даже ничья. "Шахтеру" нужно атаковать, раскрываться, и быть на чеку, чтобы не нарваться на контратаки. Киевляне научились хорошо сидеть в засаде и словно охотник выжидать… Ведь под подбору футболистов они с сильными соперниками не могут играть первым номером, не готовы вести позиционно-атакующие действия и завладеть инициативой. А вот в контратаках с быстрым завершением, с вертикальными передачами и вбеганием в свободные зоны и штрафную они могут добиваться результата. Если вспомнить все их матчи в еврокубках, то они применяли именно такую тактику: плотная игра в защите, насыщение пространства и все игроки находятся за линией мяча, а впереди как получится. Думаю, такой же стиль мы увидим и в субботу. Если они рискнут играть первым номером, а это вряд ли мы увидим, то никаких шансов у них не будет. Ждем красивой игры и финала завершающего чемпионата. Желаю победы "Шахтеру". Но по игре меня терзают сомнения, кто должен быть чемпионом? Турнирную таблицу мы видим, а вот по игре сложно сказать…

- Насколько реальна победа "Шахтера"?

- Если бы не верил, то не играли бы 12 лет в "Шахтере". Верю всегда. Даже притом раскладе, какой есть сегодня. Буду болеть и переживать за родной клуб! Семь очков расстояние между командами перед Классико - давно такого не было. Сказать, что "Шахтер" проводит неудачный сезон нельзя. Дошли до 1/8 финала Лиги Европы, в Лиге чемпионов дважды обыграли "Реал", дважды не проиграли "Интеру" и все это можно занести в актив. Да, неудачно выступают в чемпионате, и на это есть объективные причины: где-то была недооценка соперников, некоторые футболисты выпадали временами из-за коронавируса. Часто соперники "Шахтера" были хорошо стимулированы. И вот субботняя игра покажет, есть ли у "Шахтера" потенциал на новые свершения или обратно в яму. Если есть команда "Шахтер", она должна обыграть "Динамо". А если не смогут сделать этого, значит все закономерно, и они подтвердят реальность чемпионства киевлян. В случае победы "горняков" я буду первым говорить, что динамовцы станут чемпионами благодаря удачным стечением обстоятельств. Если они еще станут!

Виктор Грачев: Если Динамо проиграет Шахтеру, то это будет мнимое чемпионство - изображение 1

- А вы еще сомневаетесь, что даже в случае поражения "Динамо" не возьмет первое место?

- Да, будет сложно отыграть четыре очка в оставшихся четырех матчах. Не вижу соперников для уровня киевского "Динамо". Это раз. Во-вторых, Луческу знает наш чемпионат вдоль и поперек, все ходы и выходы потайных троп, как это довести до ума и логического завершения. Но здесь вопрос только к "Шахтеру". Как можно растерять столько очков и преимущество? В "Динамо" ничего не изменилось, все те же играют футболисты, единственно немного добавилось игровой дисциплины и порядка на поле, а также функциональной подготовки и больше ничего. Команда двигается 90 минут, вопросов нет. В мастерстве игроки не прибавили, игра какая была, такой и остается. Плюс, сильно прибавили в тактике.

- "Динамо" стало сильнее, или "Шахтер" сдал позиции?

- "Шахтер" не столько сдал, сколько не ожидал таких вещей, что против них команды буду биться не на жизнь, а на смерть, "умирая" на поле. Если раньше команды выходили обреченные, и думали, как бы не пропустить много мячей, то сегодня они бьются, не испытывая никакой боязни перед "горняками". Команды радуются после победы, как будто они выиграли чемпионат Европы. Как я сказал выше, они получают приличное вознаграждение от заинтересованной стороны, вроде у них одна задача, вырвать свой куш, а затем этой команды в дальнейшем и не видно в чемпионате.

- Есть ли у "Шахтера" оптимистические перспективы?

- Как бы там ни было, перезагрузка должна произойти. Это прекрасно понимают и президент, и генеральный директор. Многое будет зависеть, кто будет главным тренером? Продлят ли с Каштру контракт? Если все-таки придет новый наставник, то каким будет его видение игры, комплектация команды, и готов ли на это клуб. Будут ли доверять молодым игрокам, или уклон сделают на легионеров, и много других сложных вопросов. А предстоящий матч должен подтвердить, в состоянии ли "Шахтер" собраться, дать бой и обыграть "Динамо". Они должны, а не киевляне, доказывать кто у нас сильнее в чемпионате. Это принципиальнейший матч, который расставит в дальнейшем все позиции в чемпионате. Тут стоит вопрос о своем самоутверждении и задачах на следующий сезон. Не может чемпион страны проиграть две игры своему ближайшему конкуренту. Если киевляне проиграют, то это будет мнимое чемпионство. "Динамо" воспользовалось и получило выгоду даже из внутрикомандных передряг. "Шахтер" сам отдал чемпионство, поэтому претензии только к себе. Чемпионат провален и упущена прямая путевка в Лигу чемпионов. Нужно все исправлять, и отправной точкой станет именно поединок в классическом противостоянии.

Напомним, матч "Шахтер" - "Динамо" состоится в субботу, 17 апреля. Начало игры в 19:30. На UA-Футбол будет текстовая и аудио трансляции поединка.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Шахтёр - Динамо
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Комментарии (11)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
16.04.2021 в 09:42
интервью с атакующим полузащитником ШД. - Вы дважды выиграли у ДК, почему не чемпионы страны? - Был ковид, Стёпа травмировался, Марлосенко сник, Мораеско сдал, Тайсон положил... Продули З, обоср...сь с Л... - А кубок почему не взяли? - Да попался какойто-то АБ и нам в штаны наложил...
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Віктор Бокасса (Betwmount)
16.04.2021 в 09:39
Цей нікчемний грачов абсолютний ахметівський холуй. За такою логікою кроти, які програли свого часу команді Хацкевича 3 з 4 гри в ЧУ були неповноцінними чемпіонами.
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Golfik25 (Киев)
16.04.2021 в 09:29
Неужели его кто-то воспринимает всерьёз?? Тогда так же можно сказать, про Чемпионат Испании там, Реал, Барса и Атлетик постоянно друг другу проигрывают. Клоун кротячий
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serhi2011 (Барселона)
16.04.2021 в 09:07
якщо Динамо програє Шахтарю в очній грі,то вон.в разі виграшу чемпіоната, повинні віддати кубок чемпіона Шахтарю)?шановна редакція,ви усвідомлюєте,що ви друкуєте маячню?хоч якесь сенсове навантаження є у цьому інтерв'ю?
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Golfik25 (Киев)
16.04.2021 в 09:30
По мнению Грачева, шахетр должен всегда быть чемпионом, при этом не участвовать в чемпионате.
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Unselfish (Белая Церковь )
16.04.2021 в 08:51
О, ещё один крот вылез из норы...
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kasevo1607 (Белая Церковь)
16.04.2021 в 08:49
Не слухайте цього дятла, ой грача, як шахтар ставав чемпіоном і двічі програвав Динамо при Хацкевичу, воно не говорило про фальшиве чемпіонство кротів!!!
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ymscik (Херсон)
16.04.2021 в 08:45
Собака лает, а караван идет. "Эксперт",это же не чемпионат среди 2-х команд и вообще чемпионство не бывает мнимым !
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0
Думитреску (Новомосковск)
16.04.2021 в 08:23
Ох же ж ти і тупорилий, пернатий! Копанка хай ще за срібло побореться. До речі, а ви чули, щоб Луческу своїми вбросами підігрівав обстановку перед матчами, як це він робив в Шахтарі? Бо "понятія" не ті: в Динамо гівна немає!!!
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-1
DROP D (Винница)
16.04.2021 в 08:55
в ДК, достатньо Насенюка, який лайно вкидує постійно.
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shat (киев)
16.04.2021 в 08:19
какого чёрта брать интервью у дедов в стадии впадения в детство ? у Шахтёра что нет молодых экспертов , которые разбираются в современном футболе ? эти деды играли в бей беги футбол , с полным отсутствием техники владения мячом и в принципе тактикой на игру , это как заезд спорт кара с паровой машиной
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